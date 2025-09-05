Прятались в больнице три года: бойцы ВМС вывезли из оккупированного Донбасса четырех военных ВСУ (видео)

Украинские военные оказались на временно оккупированной территории на востоке Украины. Операция по их освобождению была крайне сложной из-за высокой активности боевых действий и усиленного наблюдения спецслужб РФ.

Related video

Отряд специальной разведки Военно-морских сил (ВМС) ВСУ "Ангелы" эвакуировал четырех украинских военных с временно оккупированной территории. Об этом сообщил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.

Один из военнослужащих Корпуса морской пехоты попал в плен и был обменян. А его брат-близнец во время боевых действий на востоке Украины в 2022 году получил тяжелое ранение и попал в больницу. Неравнодушные врачи спрятали его от российских силовиков.

Далее выяснилось, что вместе с ним в больнице были еще трое военных Нацгвардии Украины. Около трех лет все они прятались в медучреждении.

Украинское командование создало координационный штаб и привлекло к спецоперации по освобождению подразделения ВМС и НГУ. В числе эвакуированных был морской пехотинец, трое бойцов НГУ и медработник больницы, который помогал военнослужащим.

Операцию разделили на несколько этапов. Пришлось учитывать множество факторов, включая нелегальное положение всех лиц, высокую активность боевых действий и усиленной фильтрации спецслужб РФ.

"Главной целью было устранить угрозу жизни и здоровью военнослужащих. Наши ребята выжили там, где, казалось, шансов не было. Это о силе "Ангелов", которые смогли достать бойцов даже из самого сердца вражеской территории. И еще раз доказали, что мы никогда не бросаем своих", — проинформировал командующий ВМС.

Сейчас все военные в безопасности и встретились со своими семьями. Отряд ВМС "Ангелы" спас уже 88 человек, подытожил Неижпапа.

Напомним, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" смогли эвакуировать из Покровска шесть человек. Часть из них несколько километров пришлось нести на руках.

Военные Сил обороны ранее провели быструю операцию по эвакуации бойца-смежника из другого батальона с помощью обычной тачки.