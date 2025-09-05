Буферна зона: війська Саудівської Аравії або Бангладеш могли б охороняти Україну від вторгнення РФ, — NBC

Ймовірну буферну зону могли б охороняти війська країн, що не входять до НАТО. США погоджуються лише спостерігати за ситуацією за допомогою безпілотників, супутників та інших розвідзасобів.

У разі досягнення мирної угоди між Росією та Україною, Сполучені Штати могли б узяти на себе головну роль у моніторингу великої буферної зони. Про це повідомили чотири джерела американського телеканалу NBC News, знайомі з планами військових представників союзників України, включно зі Штатами.

Буферна зона може являти собою велику демілітаризовану територію сучасної України з невизначеними на сьогодні кордонами. США могли б спостерігати за нею за допомогою безпілотників, супутників та інших розвідзасобів. У планах передбачена координація дій з іншими країнами.

Співрозмовники кажуть, що цю зону могли б охороняти війська однієї або кількох країн, що не входять до НАТО. Як варіанти розглядають Саудівську Аравію і навіть Бангладеш. Американські війська не розміщуватимуть в Україні.

Буферну зону мають охороняти війська країн, що не входять до НАТО

Як зазначають джерела, президенту Росії Володимиру Путіну доведеться погодитися на будь-який план гарантій безпеки для України. Однак участь військ НАТО — серйозне питання для нього і планувальники докладають усіх зусиль, щоб уникнути цього.

Гарантії спиратимуться на війська з країн, що не входять до НАТО, і на низку двосторонніх угод між Україною та її союзниками без застосування 5-ї статті Статуту НАТО.

Будь-які плани — лише попередні сценарії, поки Путін і президент України Володимир Зеленський не узгодили остаточного варіанту, підкреслюють автори матеріалу.

Гарантії для економіки України

Ці варіанти розробили після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня. Союзники України працюють над гарантіями безпеки, які матимуть ключове значення для миру.

У четвер 4 вересня "Коаліція охочих" зустрілася для затвердження деяких аспектів плану. Очікується, що Франція і Велика Британія очолять спільні зусилля із забезпечення безпеки України після закінчення війни.

Інший важливий момент — вироблення відповіді з боку України або спостережних сил на можливе російське вторгнення. Важливо зрозуміти, яка відповідь буде допустимою, повідомило одне з джерел.

Франція і Велика Британія очолять зусилля із забезпечення безпеки України

Поряд із буферною зоною, важливо гарантувати, що Росія не придушить українську економіку. Туреччина відповідатиме за безперешкодний потік товарів і послуг у Чорному морі, здійснюючи морське спостереження і контроль за дотриманням правил у протоках Босфор і Дарданелли.

Ширші дискусії зачіпали питання стримування, підготовки кадрів і співпраці у сфері оборонної промисловості. Штати обговорюють з Україною угоду на 100 мільярдів доларів, за якою Київ закуповуватиме американську зброю. В обмін Штати отримають права інтелектуальної власності на передові системи, що розробляються Україною, повідомив американський чиновник.

Нагадаємо, видання Politico писало про пропозицію Європи створити 40-кілометрову буферну зону між російською та українською лініями фронту. У ЄС розглядали варіант розміщення від 4000 до 60 000 військових для спостереження за ситуацією на кордоні.

Зеленський говорив, що Україні буферна зона не потрібна, адже вона і так є. Важке озброєння сторін відокремлюють понад 10 кілометрів, оскільки все потрапляє під удари дронами.