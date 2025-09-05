Буферная зона: войска Саудовской Аравии или Бангладеш могли бы охранять Украину от вторжения РФ, – NBC

Предполагаемую буферную зону могли бы охранять войска стран, не входящих в НАТО. США соглашаются лишь наблюдать за ситуацией при помощи беспилотников, спутников и других разведсредств.

В случае достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, Соединенные Штаты могли бы взять на себя главную роль в мониторинге большой буферной зоны. Об этом сообщили четыре источника американского телеканала NBC News, знакомые с планами военных представителей союзников Украины, включая Штаты.

Буферная зона может представлять собой большую демилитаризованную территорию современной Украины с неопределенными на сегодня границами. США могли бы наблюдать за ней при помощи беспилотников, спутников и другие разведсредств. В планах предусмотрена координация действии с другими странами.

Собеседники говорят, что эту зону могли бы охранять войска одной или нескольких стран, не входящих в НАТО. В качестве вариантов рассматривают Саудовскую Аравию и даже Бангладеш. Американские войска не будут размещать в Украине.

Как отмечают источники, президенту России Владимиру Путину придется согласиться на любой план гарантий безопасности для Украины. Однако участие войск НАТО — серьезный вопрос для него и планировщики прилагают все усилия, чтобы избежать этого.

Гарантии будут опираться на войска из стран, не входящих в НАТО, и на ряд двусторонних соглашений между Украиной и ее союзниками без применения 5-й статьи Устава НАТО.

Любые планы — лишь предварительные сценарии, пока Путин и президент Украины Владимир Зеленский не согласовали окончательный вариант, подчеркивают авторы материала.

Гарантии для экономики Украины

Данные варианты разработали после встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа. Союзники Украины работают над гарантиями безопасности, которые будут иметь ключевое значение для мира.

В четверг 4 сентября "Коалиция желающих" встретилась для утверждения некоторых аспектов плана. Ожидается, что Франция и Великобритания возглавят общие усилия по обеспечению безопасности Украины после окончания войны.

Другой важный момент — выработка ответа со стороны Украины или наблюдательных сил на возможное российское вторжение. Важно понять, какой ответ будет допустим, сообщил один из источников.

Франция и Великобритания возглавят усилия по обеспечению безопасности Украины

Наряду с буферной зоной, важно гарантировать, что Россия не подавит украинскую экономику. Турция будет отвечать за беспрепятственный поток товаров и услуг в Черном море, осуществляя морское наблюдение и контроль за соблюдением правил в проливах Босфор и Дарданеллы.

Более широкие дискуссии затрагивали вопросы сдерживания, подготовки кадров и сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Штаты обсуждают с Украиной сделку на 100 миллиардов долларов, по которой Киев будет закупать американское оружие. В обмен Штаты получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, разрабатываемые Украиной, сообщил американский чиновник.

Напомним, издание Politico писало о предложении Европы создать 40-километровую буферную зону между российской и украинской линиями фронта. В ЕС рассматривали вариант размещения от 4000 до 60 000 военных для наблюдения за ситуацией на границе.

Зеленский говорил, что Украине буферная зона не нужна, ведь она и так есть. Тяжелое вооружение сторон отделяют более 10 километров, так как все попадает под удары дронами.