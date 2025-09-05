Програма "Сталевий дикобраз": чи здатна Німеччина щорічно постачати Україні 480 БМП

Німеччина в межах гарантій безпеки для України має намір зробити рішучий внесок у концепцію перетворення країни на "сталевого дикобраза". Йдеться про масштабні постачання озброєнь: посилення української ППО щорічно на 20%, а також про постачання п'яти бригад бойовими машинами піхоти.

Берлін пропонує щорічно збільшувати можливості українських систем протиповітряної оборони, а також співпрацювати в галузі ракет, повідомляє Telegraph. Однак найбільш амбітною виглядає ініціатива щодо щорічної передачі 480 бойових машин піхоти.

За оцінками Defense Express, цю кількість можна порівняти з майже всім парком гусеничних БМП Бундесверу, де зараз налічується близько 680 машин — з них 330 бронемашин Marder і 350 БМП Puma. До них формально можна додати близько 330 колісних бронемашин Boxer, більша частина яких використовується у варіанті бронетранспортера.

Техніка для ЗСУ: про які системи йдеться

Зазначається, що якщо йдеться виключно про гусеничні БМП, то Німеччина продовжує закуповувати для себе нові Puma. За довгостроковим планом видатків до 2029 року передбачено виділення 3 млрд євро, що дасть змогу придбати близько 100 машин з огляду на їхню вартість у 30 млн євро за одиницю. Виробництвом займається консорціум KNDS Deutschland (KMW) і Rheinmetall.

Німецька гусенична БМП Puma Фото: Соцмережі

Колісні бронемашини Boxer, які можуть оснащуватися бойовими модулями з автоматичними гарматами, коштують значно дешевше — близько 5 млн євро. На їхню закупівлю виділено 3,9 млрд євро, що дасть змогу придбати від 600 до 800 машин, але із завершенням постачань лише у 2030-х роках.

Німеччина також може взяти на себе фінансування закупівлі машин, виробництво яких не буде обмежено потужностями німецьких заводів. Такий варіант передбачає локалізацію виробництва в Україні. Наприклад, Rheinmetall уже заявляв про плани випускати в країні свої бронемашини KF41 Lynx, які проходять випробування, але поки що не застосовуються на фронті.

Приклади подібної кооперації вже існують, підкреслили аналітики. В Італії спільне підприємство Leonardo і Rheinmetall (LRMV) реалізує контракт на постачання 1050 БМП Lynx і 272 танків Panther. Згідно з планом, на запуск великосерійного виробництва відводиться чотири роки, а пік випуску припаде на 2031-2035 роки з темпом у 100-110 машин щорічно.

Терміни постачання бронетехніки компанією LRMV для Італії Фото: Відкриті джерела

Ще один приклад — локалізація виробництва Boxer у Великій Британії. У 2019 році Лондон замовив 500 німецьких бронемашин на 3 млрд доларів, пізніше розширивши замовлення до 623 одиниць. При цьому 506 з них мають бути зібрані на британських заводах у Стокпорті та Телфорді. У січні 2025 року в Британії вже завершили складання першого Boxer власними силами, а надалі очікується вихід на темп виробництва близько 100 машин на рік.

Таким чином, навіть з урахуванням локалізації виробництва в Україні німецькі компанії навряд чи зможуть забезпечити випуск 480 БМП на рік, пояснили на порталі. На прикладі італійської програми Lynx для формування п'яти бригад подібного рівня знадобиться не менше 8-9 років.

Раніше повідомлялося, що німецькі бойові машини піхоти KF41 Lynx досі не потрапили на передову і продовжують проходити випробування на українських тилових полігонах без участі техніки в бойових діях. При цьому терміни завершення випробувань залишаються незрозумілими, попри те, що одна з машин була передана Україні ще в січні 2025 року.