Німецькі БМП KF41 Lynx "застрягли" на випробуваннях: чому техніка ще не на фронті

Бойові машини піхоти KF41 Lynx, розроблені німецьким концерном Rheinmetall, досі не потрапили на передову і продовжують проходити випробування на українських тилових полігонах без участі техніки в бойових діях.

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Терміни завершення випробувань залишаються незрозумілими, незважаючи на те, що одна з машин була передана Україні ще в січні 2025 року — тобто близько шести-семи місяців тому. Про це повідомляє ресурс German Aid to Ukraine з посиланням на генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера.

І хоча очільник німецького Міноборони не захотів розкривати, на якій стадії перебувають випробування Lynx, у Rheinmetall наполягають на якнайшвидшому укладенні контракту на поставку машин, оскільки подальше затягування може зірвати плани із запуску локального виробництва БМП Lynx в Україні у 2027 році. Уже зараз проєкт зіткнувся з одним перенесенням термінів, і нове відкладення буде небажаним як з погляду іміджу, так і з погляду логістики.

Паппергер зазначив, що потенційна потреба України в БМП оцінюється приблизно в 3000 машин, однак визнав, що наразі не існує фінансового ресурсу, здатного покрити таку масштабну закупівлю. При цьому передбачається, що вартість контракту становитиме мільярди євро.

Однією з ключових перешкод залишається необхідність отримати погодження від уряду Німеччини, оскільки угода вимагає участі у фінансуванні. Водночас у Берліні, як передбачається, очікують чіткого сигналу від української сторони про готовність укласти угоду.

Чому випробування затягнулися

Ситуація з тривалими тестами викликає питання. На думку оглядачів Defense Express, БМП KF41 вже пройшла повномасштабні випробування в Угорщині, де запущено її серійне виробництво, а також була обрана Італією в рамках великого оборонного замовлення. Однак Україна має власні вимоги до техніки, що бере участь у державних випробуваннях, які можуть включати як формальні, так і тактичні особливості, адаптовані під умови поточної війни.

Крім того, аналітики зазначають, що українська версія Lynx, найімовірніше, буде модифікована. Зокрема, на ній не буде ізраїльських ПТКР Spike з політичних причин, що також потребує окремого відпрацювання та випробувань бойового модуля.

Технічні характеристики БМП KF41

Бойова маса: близько 44 т (залежно від конфігурації)

Габарити: довжина 7,7 м, ширина 3,6 м, висота 3,3 м

Екіпаж: 3 (водій, командир, навідник) + до 8 десантників

Двигун: дизель Liebherr, 850 кВт (1 140 к. с.)

Трансмісія: автоматична (Renk HSWL 256 або Allison X300)

Швидкість на шосе: до 70 км/год, по пересіченій місцевості — приблизно 42 км/год

Озброєння: башта Lance 2.0 з 35 мм автоматичною гарматою

Додаткове озброєння: 1×7,62 мм спарений кулемет, димові гранатомети, сигнальні установки

Активний захист: опціональна система AMAP-ADS (hard-kill)

Модульна броня: пасивна з можливістю встановлення додаткових комплектів

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Нагадаємо, у мережі з'явилися фото захопленої росіянами бойової машини піхоти M2 Bradley, на якій замість штатної гармати 25-мм Bushmaster M242 встановлено радянську 30-мм гармату 2А72.