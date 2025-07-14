Немецкие БМП KF41 Lynx "застряли" на испытаниях: почему техника еще не на фронте

Боевые машины пехоты KF41 Lynx, разработанные немецким концерном Rheinmetall, до сих пор не попали на передовую и продолжают проходить испытания на украинских тыловых полигонах без участия техники в боевых действиях.

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Сроки завершения испытаний остаются неясными, несмотря на то, что одна из машин была передана Украине еще в январе 2025 года — то есть около шести-семи месяцев назад. Об этом сообщает ресурс German Aid to Ukraine со ссылкой на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.

И хотя глава немецкого Минобороны не захотел раскрывать, на какой стадии находятся испытания Lynx, в Rheinmetall настаивают на скорейшем заключении контракта на поставку машин, поскольку дальнейшее затягивание может сорвать планы по запуску локального производства БМП Lynx в Украине в 2027 году. Уже сейчас проект столкнулся с одним переносом сроков, и новое отложение будет нежелательным как с точки зрения имиджа, так и с точки зрения логистики.

Паппергер отметил, что потенциальная потребность Украины в БМП оценивается в около 3000 машин, однако признал, что на данный момент не существует финансового ресурса, способного покрыть такую масштабную закупку. При этом предполагается, что стоимость контракта составит миллиарды евро.

Одним из ключевых препятствий остается необходимость получить согласование от правительства Германии, поскольку сделка требует участия в финансировании. В то же время в Берлине, как предполагается, ожидают четкого сигнала от украинской стороны о готовности заключить соглашение.

Почему испытания затянулись

Ситуация с затянувшимися тестами вызывает вопросы. По мнению обозревателей Defense Express, БМП KF41 уже прошла полномасштабные испытания в Венгрии, где запущено ее серийное производство, а также была выбрана Италией в рамках крупного оборонного заказа. Однако Украина имеет собственные требования к технике, участвующей в государственных испытаниях, которые могут включать как формальные, так и тактические особенности, адаптированные под условия текущей войны.

Кроме того, аналитики отмечают, что украинская версия Lynx, скорее всего, будет модифицирована. В частности, на ней не будет израильских ПТУР Spike по политическим причинам, что также требует отдельной отработки и испытаний боевого модуля.

Технические характеристики БМП KF41

Боевая масса: около 44 т (в зависимости от конфигурации)

Габариты: длина 7,7 м, ширина 3,6 м, высота 3,3 м

Экипаж: 3 (водитель, командир, наводчик) + до 8 десантников

Двигатель: дизель Liebherr, 850 кВт (1 140 л. с.)

Трансмиссия: автоматическая (Renk HSWL 256 или Allison X300)

Скорость на шоссе: до 70 км/ч, по пересеченной местности — примерно 42 км/ч

Вооружение: башня Lance 2.0 с 35 мм автоматической пушкой

Дополнительное вооружение: 1×7,62 мм спаренный пулемет, дымовые гранатометы, сигнальные установки

Активная защита: опциональная система AMAP‑ADS (hard‑kill)

Модульная броня: пассивная с возможностью установки дополнительных комплектов

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