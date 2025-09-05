Программа "Стальной дикобраз": способна ли Германия ежегодно поставлять Украине 480 БМП

Германия в рамках гарантий безопасности для Украины намерена внести решительный вклад в концепцию превращения страны в "стального дикобраза". Речь идет о масштабных поставках вооружений: усилении украинской ПВО ежегодно на 20%, а также о снабжении пяти бригад боевыми машинами пехоты.

Берлин предлагает ежегодно увеличивать возможности украинских систем противовоздушной обороны, а также сотрудничать в области ракет, сообщает Telegraph. Однако наиболее амбициозной выглядит инициатива по ежегодной передаче 480 боевых машин пехоты.

По оценкам Defense Express, это количество сопоставимо с почти всем парком гусеничных БМП Бундесвера, где сейчас насчитывается около 680 машин — из них 330 бронемашин Marder и 350 БМП Puma. К ним формально можно прибавить около 330 колесных бронемашин Boxer, большая часть которых используется в варианте бронетранспортера.

Техника для ВСУ: о каких системах идет речь

Отмечается, что если речь идет исключительно о гусеничных БМП, то Германия продолжает закупать для себя новые Puma. По долгосрочному плану расходов до 2029 года предусмотрено выделение 3 млрд евро, что позволит приобрести около 100 машин, учитывая их стоимость в 30 млн евро за единицу. Производством занимается консорциум KNDS Deutschland (KMW) и Rheinmetall.

Колесные бронемашины Boxer, которые могут оснащаться боевыми модулями с автоматическими пушками, стоят значительно дешевле — около 5 млн евро. На их закупку выделено 3,9 млрд евро, что позволит приобрести от 600 до 800 машин, но с завершением поставок только в 2030-х годах.

Германия также может взять на себя финансирование закупки машин, производство которых не будет ограничено мощностями немецких заводов. Такой вариант подразумевает локализацию производства в Украине. К примеру, Rheinmetall уже заявлял о планах выпускать в стране свои бронемашины KF41 Lynx, которые проходят испытания, но пока не применяются на фронте.

Примеры подобной кооперации уже существуют, подчеркнули аналитики. В Италии совместное предприятие Leonardo и Rheinmetall (LRMV) реализует контракт на поставку 1050 БМП Lynx и 272 танков Panther. Согласно плану, на запуск крупносерийного производства отводится четыре года, а пик выпуска придется на 2031–2035 годы с темпом в 100–110 машин ежегодно.

Еще один пример — локализация производства Boxer в Великобритании. В 2019 году Лондон заказал 500 немецких бронемашин на 3 млрд долларов, позже расширив заказ до 623 единиц. При этом 506 из них должны быть собраны на британских заводах в Стокпорте и Телфорде. В январе 2025 года в Британии уже завершили сборку первого Boxer своими силами, а в дальнейшем ожидается выход на темп производства около 100 машин в год.

Таким образом, даже с учетом локализации производства в Украине немецкие компании вряд ли смогут обеспечить выпуск 480 БМП в год, объяснили на портале. На примере итальянской программы Lynx для формирования пяти бригад подобного уровня потребуется не менее 8–9 лет.

Ранее сообщалось, что немецкие боевые машины пехоты KF41 Lynx до сих пор не попали на передовую и продолжают проходить испытания на украинских тыловых полигонах без участия техники в боевых действиях. При этом сроки завершения испытаний остаются неясными, несмотря на то, что одна из машин была передана Украине еще в январе 2025 года.