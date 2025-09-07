Дрон із котушкою: у Росії готують до бою багатоцільовий безпілотний човен на оптоволокні (відео)

Новгородський науково-виробничий центр "Ушкуйник" створив безпілотний дрон на оптоволоконному управлінні, бойові випробування якого заплановані на вересень.

Related video

Наразі Чорноморський флот РФ проводить полігонні випробування новітнього безпілотного човна, пише російське агентство ТАСС.

На виробі, як зазначається, встановлено котушку із захищеним оптоволоконним кабелем. На воді важкий кабель одразу тоне, лягаючи на дно, завдяки чому котушка розмотується.

"Ця котушка може бути великою і навіть армованою", — розповів глава НВЦ "Ушкуйник" Олексій Чадаєв.

За його словами, виріб може використовуватися як камікадзе, а також як авіаносець для літаючих дронів. Крім того, передбачається, що човен зможе працювати як протидія українським безекіпажним катерам. Для цього на човні планують розміщувати FPV-дрони на радіокеруванні.

Наразі характеристики апарата невідомі, проте дальність ходу, як припускають журналісти видання "Мілітарний", не має перевищувати 100 кілометрів, що обмежує використання такого дрона переважно прибережними районами.

Крім того, на оприлюднених кадрах помітно, що апарат невеликий, виготовлений доволі грубо, з помітним зміщенням центру маси назад.

Нагадаємо, глава української розвідки Кирило Буданов розповів, що росіяни понад 1,5 року працювали над надводними дронами і змогли створити кілька моделей. Зокрема, за його словами, росіяни вже застосували в бою новий дрон "Зефір".

Наприкінці серпня речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук підтверджував, що морський дрон ЗС РФ пошкодив корабель "Сімферополь" Збройних сил України в гирлі річки Дунай, унаслідок чого загинув член екіпажу.