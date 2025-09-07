Дрон с катушкой: в России готовят к бою многоцелевую беспилотную лодку на оптоволокне (видео)

Новгородский научно-производственный центр "Ушкуйник" создал беспилотный дрон на оптоволоконном управлении, боевые испытания которого запланированы на сентябрь.

В данный момент Черноморский флот РФ проводит полигонные испытания новейшей беспилотной лодки, пишет российское агентство ТАСС.

На изделии, как отмечается, установлена катушка с защищенным оптоволоконным кабелем. На воде тяжелый кабель сразу тонет, ложась на дно, благодаря чему катушка разматывается.

"Эта катушка может быть большой и даже армированной", — рассказал глава НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

По его словам, изделие может использоваться в качестве камикадзе, а также как авианосец для летающих дронов. Кроме того предполагается, что лодка сможет работать в качестве противодействия украинским безэкипажным катерам. Для этого на лодке планируют размещать FPV-дроны на радиоуправлении.

На данный момент характеристики аппарата неизвестны, однако дальность хода, как предполагают журналисты издания "Мілітарний", не должна превышать 100 километров, что ограничивает использование такого дрона преимущественно прибрежными районами.

Кроме того, на обнародованных кадрах заметно, что аппарат небольшой, изготовлен довольно грубо, с заметным смещением центра массы назад.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что россияне более 1,5 года работали над надводными дронами и смогли создать несколько моделей. В частности, по его словам, россияне уже применили в бою новый дрон "Зефир".

В конце августа спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук подтверждал, что морской дрон ВС РФ повредил корабль "Симферополь" Вооруженных сил Украины в устье реки Дунай, в результате чего погиб член экипажа.