Обстріли Києва: ЗС РФ убили двомісячного хлопчика та його матір, названо імена загиблих (фото)

Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман загинули від удару "Шахедом" по житловому будинку. Батько сімейства важко поранений.

Унаслідок російських обстрілів у Києві загинула 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман. Про це повідомила колега загиблої Юлія Мельник по роботі в благодійній організації "100 відсотків життя. Київський регіон".

За її словами, Вікторія була неймовірно доброю, порядною і прекрасною людиною.

Вікторії Гребенюк було 32 роки

"Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості та безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти та професіоналізм. Царство небесне Вікторії та її синочку Роману", — зазначила Мельник.

Сім'я нещодавно купила квартиру в будинку, куди вдарив дрон РФ

Відомо також, що батько сімейства зазнав важких травм унаслідок удару ЗС РФ.

Сусіди говорили, що сім'я нещодавно купила квартиру в будинку, який зазнав удару дроном. Проєкт "Їх убила Росія" пише, що Вікторії було 32 роки.

"Росія вбиває молодих мам. Росія вбиває дітей. А весь світ не може зупинити вбивць", — підсумували автори.

Нагадаємо, внаслідок масованих ударів ЗС РФ по Києву вночі 7 вересня постраждали до 18 осіб, а двоє — загинули. У центрі столиці горіла будівля Кабміну.

ЗС РФ атакували також інші міста України крилатими ракетами. У Кривому Розі та Одесі лунали вибухи.