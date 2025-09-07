Обстрелы Киева: ВС РФ убили двумесячного мальчика и его мать, названы имена погибших (фото)

Виктория Гребенюк и ее двухмесячный сын Роман погибли от удара "Шахедом" по жилому дому. Отец семейства тяжело ранен.

В результате российских обстрелов в Киеве погибла 32-летняя Виктория Гребенюк и ее двухмесячный сын Роман. Об этом сообщила коллега погибшей Юлия Мельник по работе в благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион".

По ее словам, Виктория была невероятно добрым, порядочным и прекрасным человеком.

Виктории Гребенюк было 32 года

"Трудно подобрать слова, потому что слезы заливают глаза от несправедливости и бессилия. Никогда не забуду ее поддержку, мудрое руководство, шутки и профессионализм. Царство небесное Виктории и ее сынишке Роману", — отметила Мельник.

Семья недавно купила квартиру в доме, куда ударил дрон РФ

Известно также, что отец семейства получил тяжелые травмы в результате удара ВС РФ.

Cоседи говорили, что семья недавно купила квартиру в доме, который подвергся удару дроном. Проект "Их убила Россия" пишет, что Виктории было 32 года.

"Россия убивает молодых мам. Россия убивает детей. А весь мир не может остановить убийц", — заключили авторы.

Напомним, в результате массированных ударов ВС РФ по Киеву ночью 7 сентября пострадали до 18 человек, а двое — погибли. В центре столицы горело здание Кабмина.

ВС РФ атаковали также другие города Украины крылатыми ракетами. В Кривом Роге и Одессе раздавались взрывы.