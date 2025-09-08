Ефективно і недорого: як ЗРК Avenger із 80-х полює за російськими "шахедами" (відео)

У березні 2023 року Україна вперше отримала від США зенітні ракетні комплекси малої дальності AN/TWQ-1 Avenger. Майже через два роки військові 39-го зенітного ракетного полку ЗСУ поділилися своїм досвідом експлуатації цієї техніки та оцінили її ефективність.

В інтерв'ю "АрміяTV" командир відділення з позивним Юрій зазначив, що головне завдання ЗРК — контроль повітряного простору і знищення цілей.

"Для мене важливо уразити ціль, я докладаю всіх зусиль для знищення повітряного противника, все абсолютно", — сказав боєць.

ЗРК Avenger — як зенітна установка збиває "Шахеди" ЗС РФ

ЗРК Avenger — як збивають "Шахеди"

В одному з бойових епізодів розрахунок Avenger збив ворожий ударний дрон Shahed не ракетою, а звичайним кулеметом Browning, встановленим на комплексі. Це свідчить про те, що для ураження безпілотників не обов'язково витрачати дорогі ракети — за певного збігу обставин, а також належної кваліфікації зенітників зброя, розроблена ще в 1980-х, здатна ефективно виконувати бойові завдання.

"Я бачу, що він низько, близько, та ще й на мене летить. Це найлегша ціль для кулемета, коли він на мене летить, та ще й близько — стріляти по ньому з ракети було б у цей момент непрактично", — зазначає Юрій.

Таким чином ЗРК Avenger став важливим елементом української ППО, особливо в боротьбі проти БПЛА. Водночас його можливості проти швидкісних літаків або вертольотів обмежені.

Також бійці відзначили мобільність системи. За словами водія комплексу Миколи, техніка має високу прохідність, що дає змогу займати потрібну позицію під час полювання на дрони.

"По всьому їздили — і по снігу, і по полях, розмоклій землі, вона проявляє себе дуже добре", — сказав військовослужбовець.

Крім того, ЗРК Avenger оснащений дистанційним блоком управління, який дає змогу вести вогонь з укриття, що підвищує живучість розрахунків в умовах бойових дій.

Тактико-технічні характеристики AN/TWQ-1 Avenger

Базове шасі: HMMWV (Humvee)

Озброєння: 2 пускові установки на 8 ракет FIM-92 Stinger; 12,7-мм кулемет M3P Browning

Дальність ураження: до 5,5 км

Висота ураження цілей: до 3,8 км

Екіпаж: 2 людини (командир-оператор і водій)

Система управління вогнем: оптико-електронний приціл, тепловізор, лазерний далекомір

Особливості: можливість дистанційного керування, висока мобільність, інтеграція в систему ППО

У жовтні 2024 року ми писали про те, як українські зенітники придумують більш практичні рішення в реаліях поточної війни. Зокрема, бійці Білоцерківського зенітно-ракетного полку розробили унікальну модифікацію громіздкого американського комплексу Dual Mount Stinger, перетворивши його на більш мобільну систему, що нагадує малогабаритну версію ЗРК AN/TWQ-1 Avenger.