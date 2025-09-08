Эффективно и недорого: как ЗРК Avenger​ из 80-х охотится за российскими "шахедами" (видео)

В марте 2023 года Украина впервые получила от США зенитные ракетные комплексы малой дальности AN/TWQ-1 Avenger. Спустя почти два года военные 39-го зенитного ракетного полка ВСУ поделились своим опытом эксплуатации этой техники и оценили ее эффективность.

В интервью "АрмияTV" командир отделения с позывным Юрий отметил, что главная задача ЗРК — контроль воздушного пространства и уничтожение целей.

"Для меня важно поразить цель, я прикладываю все усилия для уничтожения воздушного противника, все абсолютно", — сказал боец.

ЗРК Avenger - как зенитная установка сбивает "Шахеды" ВС РФ

ЗРК Avenger — как сбивают "Шахеды"

В одном из боевых эпизодов расчет Avenger сбил вражеский ударный дрон Shahed не ракетой, а обычным пулеметом Browning, установленным на комплексе. Это говорит о том, что для поражения беспилотников не обязательно тратить дорогостоящие ракеты — при определенном стечении обстоятельств, а также должной квалификации зенитчиков оружие, разработанное еще в 1980-х, способно эффективно выполнять боевые задачи.

"Я вижу, что он низко, близко, да еще и на меня летит. Это самая легкая цель для пулемета, когда он на меня летит, да еще и близко — стрелять по нему из ракеты было бы в данный момент непрактично", — отмечает Юрий.

Таким образом ЗРК Avenger стал важным элементом украинской ПВО, особенно в борьбе против БПЛА. Вместе с тем его возможности против скоростных самолетов или вертолетов ограничены.

Также бойцы отметили мобильность системы. По словам водителя комплекса Николая техника имеет высокую проходимость, что позволяет занимать нужную позицию во время охоты на дроны.

"По всему ездили — и по снегу, и по полям, размокшей земле, она проявляет себя очень хорошо", — сказал военнослужащий.

Кроме того, ЗРК Avenger оснащен дистанционным блоком управления, который позволяет вести огонь из укрытия, что повышает живучесть расчетов в условиях боевых действий.

Тактико-технические характеристики AN/TWQ-1 Avenger

Базовое шасси: HMMWV (Humvee)

Вооружение: 2 пусковые установки на 8 ракет FIM-92 Stinger; 12,7-мм пулемет M3P Browning

Дальность поражения: до 5,5 км

Высота поражения целей: до 3,8 км

Экипаж: 2 человека (командир-оператор и водитель)

Система управления огнем: оптико-электронный прицел, тепловизор, лазерный дальномер

Особенности: возможность дистанционного управления, высокая мобильность, интеграция в систему ПВО

В октябре 2024 мы писали о том, как украинские зенитчики придумывают более практичные решения в реалиях текущей войны. В частности, бойцы Белоцерковского зенитно-ракетного полка разработали уникальную модификацию громоздкого американского комплекса Dual Mount Stinger, превратив его в более мобильную систему, напоминающую малогабаритную версию ЗРК AN/TWQ-1 Avenger.