Убивали в Бучі: у Хабаровську біля військової частини "Росгвардії" прогримів вибух, — ЗМІ

У понеділок, 8 вересня, на парковці біля військової частини армії РФ у Хабаровську прогримів вибух, унаслідок якого кілька військовослужбовців ЗС РФ дістали травми. Є й загиблі.

Джерела "24 Каналу" в Головному управлінні розвідки повідомляють, що на парковці поблизу військової частини спрацювали два вибухові пристрої. Це сталося близько 9:00 8 вересня, коли військовослужбовці прибували на службу. Унаслідок вибуху серед особового складу Збройних сил РФ є загиблі та поранені.

Зазначається, що інцидент стався на території в/ч 6912, де базується 748-й окремий батальйон оперативного призначення "Росгвардії". Цей підрозділ брав участь в окупації Київської області навесні 2022 року і, за даними відкритих джерел, зазнав втрат у боях під Бучею та Ірпенем. На Google maps бачимо, що відстань від України до місця спецоперації ГУР — близько 8 тис. км.

Відразу після інциденту спецслужби РФ вжили заходів, щоб приховати інформацію про подію від місцевих жителів. Зокрема, у місцевому пабліку "Хабаровськ та інші новини", розповіли, що було відключено мобільний інтернет, а також змінено маршрути громадського транспорту в районі військової частини. РосЗМІ уточнили, що місце можливого інциденту об'їжджає громадський транспорт та маршрутні автобуси.

Вибух у Хабаровську — попередження про проблеми зі зв'язком Фото: Скриншот

Вибух у Хабаровську — попередження про проблеми з мобільним інтернетом Фото: Скриншот

Вибух у Хабаровську — попередження про зміну маршруту транспорту Фото: скриншот

У Telegram-каналі губернатора Хабаровського краю Дмитра Демешина не згадували про вибух у військовій частині.

Нагадаємо, військова частина 6912 неодноразово фігурувала в розслідуваннях про воєнні злочини російських військ у Київській області. За даними ГУР, її особовий склад брав безпосередню участь в агресії проти України, включно з окупацією Бучі та Ірпеня.

Фокус писав про попередні спецоперації ГУР у глибокому тилу РФ. Один із таких інцидентів стався навесні 2025 року у Владивостоці. Джерела медіа повідомили, що прогримів вибух у місці дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону.

На початку травня стало відомо, що на Кубані зник 45-річний військовослужбовець Микола Брянцев, який брав участь у бойових діях на території Київської області. Росіяни припустили, що йдеться про вбивство і звинуватили проукраїнське підпілля.