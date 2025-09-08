Убивали в Буче: в Хабаровске возле воинской части "Росгвардии" прогремел взрыв, — СМИ

В понедельник, 8 сентября на парковке возле воинской части армии РФ в Хабаровске прогремел взрыв, в результате которого несколько военнослужащих ВС РФ получили травмы. Есть и погибшие.

Источники "24 Канала" в Главном управлении разведки сообщают, что на парковке вблизи воинской части сработали два взрывных устройства. Это произошло около 9:00 8 сентября, когда военнослужащие прибывали на службу. В результате взрыва среди личного состава Вооруженных сил РФ есть погибшие и раненые.

Отмечается, что инцидент произошел на территории в/ч 6912, где базируется 748-й отдельный батальон оперативного назначения "Росгвардии". Данное подразделение участвовало в оккупации Киевской области весной 2022 года и, по данным открытых источников, понесло потери в боях под Бучей и Ирпенем. На Google maps видим, что расстояние от Украины до места спецоперации ГУР — около 8 тыс. км.

Сразу после инцидента спецслужбы РФ приняли меры, чтобы скрыть информацию о происшествии от местных жителей. В частости, в местном паблике "Хабаровск и другие новости", рассказали, что был отключен мобильный интернет, а также изменены маршруты общественного транспорта в районе воинской части. РосСМИ уточнили, что место возможного инцидента объезжает общественный транспорт та маршрутные автобусы.

Взрыв Хабаровске — предупреждение о проблемах со связью Фото: Скриншот

Взрыв Хабаровске — предупреждение о проблемах с мобильным интернетом Фото: Скриншот

Взрыв Хабаровске — предупреждение о смене маршрута транспорта Фото: скриншот

В Telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрия Демешина не упоминали о взрыве в военной части.

Напомним воинская часть 6912 неоднократно фигурировала в расследованиях о военных преступлениях российских войск в Киевской области. По данным ГУР, ее личный состав принимал непосредственное участие в агрессии против Украины, включая оккупацию Бучи и Ирпеня.

Фокус писал о предыдущих спецоперациях ГУР в глубоком тылу РФ. Один их таких инцидентом произошел весной 2025 года во Владивостоке. Источники медиа сообщили, что прогремел взрыв в месте дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона.

В начале мая стало известно, что на Кубани исчез 45-летний военнослужащий Николай Брянцев, который участвовал в боевых действиях на территории Киевской области. Россияне предположили, что речь идет об убийстве и обвинили проукраинское подполье.