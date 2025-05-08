Запомнился преступлениями в Буче: на Кубани лишили жизни ветерана и патриота РФ, — СМИ

Россияне обвиняют в убийстве проукраинское подполье. Он исчез еще в начале месяца, поиски продолжались несколько дней.

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Об исчезновении 45-летнего российского ветерана Николая Брянцева сообщили 5 мая в издании "Комсомольская правда".

Отмечалось, что россиянин 1 мая ушел из дома и исчез. На связь он не выходил, поэтому родные начали поиски по знакомым и местным чатам. Вскоре стало известно, что последний раз Брянцева видели на мосту через реку Кубань.

"Возможно, он упал с переправы в реку и получил травмы. Сейчас родственники обратились к поисковым системам. Обследуют район химзавода, лесной массив, обочину вдоль дороги", — передавала знакомая ветерана.

В СМИ информировали, что пропавший служил в Чечне в конце 90-х и имел несколько боевых наград, часто участвовал в патриотических мероприятиях и ходил на празднование 9 мая. Семьи он не имел.

"Говорят, он сам упал с моста. Но почему так произошло, версий пока нет", — заявил журналистам неназванный источник.

Однако 8 мая в медиа SOTA опубликовали новые детали, которые появились в вскоре удаленном Telegram-канале "Кубанского партизанского движения".

Представители подполья заявили, что Брянцев был убит "с помощью ПМ" как военный преступник, причастный к пыткам и убийствам мирных жителей в Буче. Отмечалось, что ЧВК "Месть" продолжает работать на Кубани. О "нейтрализованном" ветеране также сообщалось, что он был участником первой и второй чеченских войн.

Фото Николая Брянцева Фото: Соцсети

В подтверждение убийства, как передают в СМИ, была обнародована расшифровка хеш-кода. То есть перед покушением публикуется код, а после — "ключ" к нему, как подтверждение, что смерть — не случайна. Официальных сообщений об обнаружении тела Брянцева или его смерти нет.

Журналисты назвали ЧВК "Месть" проукраинской. Связанный с подпольем чувашский националист Мишши Орешников рассказал им, что информацию о причастности ветерана к преступлениям в Буче украинские структуры не подтвердили, но и не опровергли. Однако, по его словам, уже за участие в геноциде чеченцев русский патриот "напросился в любом случае".

По словам Орешникова, исполнитель сам определил цель, сообщив, что Брянцев был в Буче. Тогда он "нейтрализовал" россиянина и выслал фото его тела координатору.

"Поскольку сообщение о пропаже объекта было, а денег никаких в этом случае никто никому не обещал — смысла исполнителю врать нет", — подчеркнул партизан.

Напомним, 6 мая в росСМИ сообщили о захоронении командира 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ армии РФ Абдулазиза Шихабидова, который участвовал в оккупации Бучи. Был ли он ликвидирован на украинском фронте, журналисты не уточнили.

7 мая стало известно, что бывшего офицера ВС РФ, который воевал под Роботиным, Юрия Абаева назначили министром труда и социального развития в Северной Осетии.