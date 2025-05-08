Запам'ятався злочинами в Бучі: на Кубані позбавили життя ветерана і патріота РФ, — ЗМІ

Росіяни звинувачують у вбивстві проукраїнське підпілля. Він зник ще на початку місяця, пошуки тривали кілька днів.

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Про зникнення 45-річного російського ветерана Миколи Брянцева повідомили 5 травня у виданні "Комсомольская правда".

Зазначалось, що росіянин 1 травня пішов з дому і зник. На зв’язок він не виходив, тож рідні почали пошуки по знайомих і місцевих чатах. Невдовзі стало відомо, що востаннє Брянцева бачили на мосту через річку Кубань.

"Можливо, він упав із переправи в річку та отримав травми. Нині родичі звернулися до пошукових систем. Обстежують район хімзаводу, лісовий масив, узбіччя уздовж дороги", — передавала знайома ветерана.

У ЗМІ інформували, що зникли служив у Чечні наприкінці 90-х і мав кілька бойових нагород, часто брав участь у патріотичних заходах та ходив на святкування 9 травня. Сім’ї він не мав.

"Кажуть, він сам упав із мосту. Але чому так сталося, версій поки що немає", — заявило журналістам неназване джерело.

Однак 8 травня у медіа SOTA опублікували нові деталі, які з’явились у невдовзі видаленому Telegram-каналі "Кубанського партизанського руху".

Представники підпілля заявили, що Брянцев був убитий "за допомогою ПМ" як військовий злочинець, причетний до тортур і вбивств мирних жителів у Бучі. Зазначалось, що ПВК "Помста" продовжує працювати на Кубані. Про "нейтралізованого" ветерана також повідомлялось, що він був учасником першої й другої чеченських воєн.

Фото Миколи Брянцева Фото: Соцмережi

На підтвердження вбивства, як передають у ЗМІ, була оприлюднена розшифровка хеш-коду. Тобто перед замахом публікується код, а після — "ключ" до нього, як підтвердження, що смерть — не випадково. Офіційних повідомлень про виявлення тіла Брянцева або його смерть немає.

Журналісти назвали ПВК "Помста" проукраїнською. Пов’язаний з підпіллям чуваський націоналіст Мішші Орєшников розповів їм, що інформацію про причетність ветерана до злочинів у Бучі українські структури не підтвердили, але й не спростували. Однак, з його слів, вже за участь в геноциді чеченців російський патріот "напросився у будь-якому випадку".

Зі слів Орєшникова, виконавець сам визначив ціль, повідомивши, що Брянцев був у Бучі. Тоді він "нейтралізував" росіянина й вислав фото його тіла координатору.

"Оскільки повідомлення про зникнення об'єкта було, а грошей жодних у цьому випадку ніхто нікому не обіцяв — сенсу виконавцю брехати немає", — підкреслив партизан.

Нагадаємо, 6 травня у росЗМІ повідомили про поховання командира 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії ПДВ армії РФ Абдулазіза Шихабідова, який брав участь в окупації Бучі. Чи був він ліквідований на українському фронті, журналісти не уточнили.

7 травня стало відомо, що колишнього офіцера ЗС РФ, який воював під Роботиним, Юрія Абаєва призначили міністром праці та соціального розвитку в Північній Осетії.