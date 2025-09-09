Кадирівці зняли колеса з причіпної гаубиці Д-30: безглузде рішення чи необхідність (фото)

Бійці російського підрозділу "Спецназ Ахмат" опублікували фото зі своєї позиції, де видно причіпну гаубицю Д-30 калібру 122 мм, встановлену без коліс. Цей незвичайний технічний прийом викликав дискусію серед військових аналітиків.

На це рішення звернули увагу аналітики порталу Defense Express. Дії ворожих артилеристів вони пояснили в контексті логіки війни, що змінилася останнім часом.

Так в умовах позиційної війни і домінування безпілотників мобільність артилерії втрачає свою перевагу. Дедалі частіше застосовуються закриті вогневі точки, що забезпечують захист і маскування розрахунків.

І оскільки значення стаціонарних позицій зростає, колеса не відіграють ключової ролі. При цьому вони вразливі до пошкоджень, отже, зняття коліс може знизити ризик виходу гаубиці з ладу під час потрапляння уламків дронів або осколків.

Російська гаубиця Д-30 без коліс Російська гаубиця Д-30 на фронті Фото: РИА Новости Російська гаубиця Д-30 в Україні Російська гаубиця Д-30 в Україні Кадирівці ведуть вогонь із гаубиці Д-30 Кадирівці ведуть вогонь із гаубиці Д-30 Кадирівці ведуть вогонь із гаубиці Д-30

Інакше кажучи, відмова від коліс може розглядатися як спроба зменшити кількість вразливих елементів конструкції, хоча це й ускладнює переміщення системи.

Аналітики додали, що головним критичним елементом гаубиці залишається ствол: його пошкодження робить гармату повністю непридатною. Однак ураження й інших частин, включно з ходовою частиною, здатне серйозно ускладнити використання системи.

З іншого боку таке рішення значно знижує можливості маневру і зміни позиції. Це критично для причіпної артилерії, яка по суті стає "прив'язаною" до однієї точки. А оскільки гаубиця Д-30 має дальність трохи вищу за 15 км, то вона особливо вразлива перед широким арсеналом засобів вогневого ураження, включно з FPV-дрони.

"Загалом, підвищення живучості артилерії на полі бою залишається серйозним питанням, де постійно триває пошук нових рішень. Окрім згаданих стаціонарних позицій, додаються різноманітні противодронові сітки, засоби РЕБ та інше", — підсумували експерти.

Раніше ми писали про те, як українські бійці знищили дві 122-мм гаубиці Д-30 армії РФ, попри те, що артилерійські установки були заховані в поглибленому і ретельно замаскованому укритті. У зв'язку з цим аналітики зазначали, що з переходом обох ворогуючих сторін до стаціонарного розміщення артилерії в замаскованих укриттях, такі епізоди набувають особливого значення.