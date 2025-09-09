Кадыровцы сняли колеса с прицепной гаубицы Д-30: нелепое решение или необходимость (фото)

Бойцы российского подразделения «Спецназ Ахмат» опубликовали фото со своей позиции, где видно прицепную гаубицу Д-30 калибра 122 мм, установленную без колес. Этот необычный технический прием вызвал дискуссию среди военных аналитиков.

На данное решение обратили внимание аналитики портала Defense Express. Действия вражеских артиллеристов они пояснили в контексте изменившейся в последнее время логики войны.

Так в условиях позиционной войны и доминирования беспилотников мобильность артиллерии теряет свое преимущество. Все чаще применяются закрытые огневые точки, обеспечивающие защиту и маскировку расчетов.

И поскольку значение стационарных позиций растет, колеса не играют ключевой роли. При этом они уязвимы к повреждениям, следовательно, снятие колес может снизить риск выхода гаубицы из строя при попадании обломков дронов или осколков.

Российская гаубица Д-30 без колес

Иными словами отказ от колес может рассматриваться как попытка уменьшить количество уязвимых элементов конструкции, хотя это и усложняет перемещение системы.

Аналитики добавили, что главным критическим элементом гаубицы остается ствол: его повреждение делает орудие полностью непригодным. Однако поражение и других частей, включая ходовую часть, способно серьезно затруднить использование системы.

С другой стороны такое решение значительно снижает возможности маневра и смены позиции. Это критично для прицепной артиллерии, которая по сути становится «привязанной» к одной точке. А так как гаубица Д-30 имеет дальность немного выше 15 км, то она особенно уязвима перед широким арсеналом средств огневого поражения, включая FPV-дроны.

“В общем, повышение живучести артиллерии на поле боя остается серьезным вопросом, где постоянно идет поиск новых решений. Кроме упомянутых стационарных позиций, добавляются различные противодроновые сетки, средства РЭБ и другое”, — подытожили эксперты

Ранее мы писали о том, как украинские бойцы уничтожили две 122-мм гаубицы Д-30 армии РФ, несмотря на то, что артиллерийские установки были спрятаны в углубленном и тщательно замаскированном укрытии. В этой связи аналитики отмечали, что с переходом обеих враждующих сторон к стационарному размещению артиллерии в замаскированных укрытиях, такие эпизоды приобретают особое значение.