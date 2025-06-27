Противостояние дронов и артиллерии: эксперты заявили о новом этапе "окопной" войны

Украинские бойцы уничтожили две 122-мм гаубицы Д-30 армии РФ, несмотря на то, что артиллерийские установки были спрятаны в углубленном и тщательно замаскированном укрытии.

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В сети были опубликованы кадры, иллюстрирующие слаженную работу подразделений беспилотной авиации и артиллеристов Вооруженных сил Украины.

Как отмечают наблюдатели, успешное обнаружение и уничтожение укрепленных целей свидетельствует о наличии у украинской стороны методики, позволяющей выявлять и точно поражать артиллерийские позиции даже при их глубокой инженерной защите.

С переходом обеих сторон к стационарному размещению артиллерии в замаскированных и углубленных укрытиях, такие эпизоды приобретают особое значение. Аналитики Defense Express отмечают, что подобная практика стала массовой в последние месяцы, в первую очередь как ответ на растущую угрозу ударов со стороны дронов-камикадзе. Даже минимальные повреждения артсистем требуют замены стволов — ресурса, который в условиях затяжного конфликта стал дефицитным наравне с боеприпасами.

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В ответ на эти угрозы ВСУ развивают не только собственные инженерные решения, но и меняют подход к производству. В частности, именно такие обстоятельства способствовали актуализации проекта буксируемой версии гаубицы "Богдана". Российская же сторона, по данным украинских наблюдателей, вынуждена оборудовать подземные укрытия даже для самоходных систем, включая тяжелые "Гиацинт-С".

Таким образом данный боевой эпизод может свидетельствовать о новом этапе войны, где противостояние беспилотных систем и артиллерии становится все более острым.

"Вполне возможно, что успешное уничтожение российской ствольной артиллерии в укрепленных укрытиях, могут быть масштабированы в большем объеме. Из-за чего россиянам может понадобиться "изменение правил игры" по размещению своих артиллерийских подразделений вблизи линии фронта", — подытожили эксперты.

Напомним, украинские артиллеристы в одном из интервью рассказали о боевых буднях своего расчета. По словам одного из бойцов, для артиллерии вражеский танк - “самая” жирная цель, в особенности, когда речь идет о прямом попадании.