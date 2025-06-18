"Танк — самая жирная цель": артиллерист ВСУ рассказал о боевой работе на М777 и САУ M109

С начала полномасштабного вторжения военнослужащий Андрей, командир самоходного артиллерийского взвода 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ, успел поработать на двух ключевых артиллерийских системах – буксируемой гаубице М777 и самоходной установке M109L.

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В интервью изданию АрмияInform он рассказал, какие цели поражались в разные периоды войны и какие задачи стоят перед украинской артиллерией сегодня.

По словам Андрея, артиллерийскую службу он начал еще до начала войны, в 55-й отдельной артиллерийской бригаде, где работал на советской 152-мм пушке 2А36 "Гиацинт-Б". В мае 2022 года подразделение получило американские 155-мм гаубицы М777, после чего возросла мобильность и точность огня.

"Эта пушка сама по себе точная, но точность попадания зависит также от пороха, который нам дают. Ну и, если идет дождь, то в болоте во время выстрела М777 двигается на месте, и из-за этого точность немного снижается. А так, вообще, пушка простая, не тяжелая, легко транспортировать ее. Скажем так, по сравнению с "Гиацинтом" намного удобнее", — рассказал военнослужащий.

Командир артиллерийского взвода 23-й ОМБр ВСУ Фото: АрмияInform

С М777 украинские артиллеристы активно уничтожали склады с боеприпасами, топливом, командно-наблюдательные пункты, вели контрбатарейную борьбу. Но наиболее редкой и ценной целью стал вражеский танк, пораженный прямым попаданием с пятого выстрела.

"Самая жирная, пожалуй, цель, когда работали на М777 — это был танк. Это было прямое попадание. Он выехал на огневой рубеж, и мы с 5 выстрела поразили его. Это на самом деле очень редкий случай", — отметил командир.

В настоящее время Андрей служит в 23-й мехбригаде, где его подразделение работает на самоходной установке M109L. По его словам, по характеристикам она близка к М777, но за счет самоходности дает больше гибкости в бою. Среди текущих целей – живая сила противника на переднем крае и позиции операторов вражеских БПЛА.

Командир добавил, что по сравнению с прошлыми годами условия работы артиллеристов стали технологичнее: использование планшетов и специализированного софта упростило подготовку огневых позиций. Однако базовые знания в топографии и математике остаются по-прежнему важными.

Напомним, бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ продемонстрировали работу трофейной артиллерийской системы "Нона-К" по позициям российских войск.