В ВСУ показали применение редкой трофейной системы "Нона-К": что о ней известно (фото)

В мае 2025 года бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ продемонстрировали работу трофейной артиллерийской системы «Нона-К» (индекс 2Б16) по позициям российских войск. Кадры применения этой редкой буксируемой установки были опубликованы украинскими военными в официальных источниках.

Related video

Эти артиллерийские системы калибра 120 мм были захвачены украинскими силами у противника в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Как пишут в своем обзоре аналитики "Милитарного", всего известно о восьми захваченных украинскими бойцами установок в качестве трофеев. А по данным OSINT-проекта Oryx, с начала войны Россия потеряла не менее 16 установок "Нона-К", часть из которых была уничтожена, повреждена или захвачена в качестве трофеев.

Кадры боевой работы украинского расчета "Нона-К" Кадры боевой работы украинского расчета "Нона-К" Кадры боевой работы украинского расчета "Нона-К" Кадры боевой работы украинского расчета "Нона-К" Кадры боевой работы украинского расчета "Нона-К" Кадры боевой работы украинского расчета "Нона-К" Кадры боевой работы украинского расчета "Нона-К" Кадры боевой работы украинского расчета "Нона-К"

"Нона-К" — универсальная артиллерийская система

Система 2Б16 "Нона-К" сочетает в себе функции пушки, гаубицы и миномета. Основой для ее разработки послужила артиллерийская часть 2А51 от самоходной САУ 2С9 "Нона-С" воздушно-десантных войск СССР. Разработка прицепной модификации началась после боевого применения 2С9 в Афганистане с целью оснащения десантных и сухопутных подразделений более компактным универсальным орудием.

Производство 2Б16 осуществлялось на "Мотовилихинских заводах" в Перми. Опытный образец прошел испытания в 1984 году, а в 1986 году система была принята на вооружение. Всего было выпущено не более 200 единиц, в открытых источниках чаще всего фигурирует цифра — 188 орудий.

Важно

Ранее "светились" у корейцев на Курщине: на вооружении ВС РФ заметили 60-мм минометы КНДР (фото)

"Нона-К" имеет нарезной ствол длиной 24,2 калибра (примерно 2,9 м), оснащена дульным тормозом с высокой степенью компенсации отдачи. Благодаря конструкции орудие способно вести огонь прямой наводкой, навесной траекторией и как миномет — что делает его эффективным для поражения целей в различных условиях местности.

Для стрельбы применяется широкий спектр боеприпасов: осколочно-фугасные, кумулятивные, активно-реактивные, управляемые боеприпасы типа "Китолов-2", а также стандартные 120-мм минометные боеприпасы НАТО. По заявлениям разработчиков, мощность некоторых снарядов сопоставима с 152-мм артиллерийскими системами.

Тактико-технические характеристики 2Б16 "Нона-К"

Калибр: 120 мм

Длина ствола: 24,2 калибра (около 2,9 м)

Вес: 1200 кг

Длина в боевом положении: 4,6 м

Углы горизонтального наведения: 30°

Углы вертикального наведения: от -10° до +80°

Дальность стрельбы обычными боеприпасами: 850 – 8850 м

Дальность стрельбы реактивными боеприпасами: до 13 км

Скорострельность: 8–10 выстрелов в минуту

Расчет: 5 человек

На данный момент неизвестно, на вооружении каких именно украинских подразделений находятся данный артсистемы, однако кадры боевой работы по оккупантам были опубликованы бойцами 92 бригады ВСУ.

"Буксируемая артиллерийская система Нона-К выпускает 120-миллиметровый "кабачок" по укрытию врага. Расчет работает как единый механизм: координаты, снаряд, прицел, выстрел", – написали в пресс-службе бригады.

Напомним, в сети появились кадры эрзац-установки, которая представляет собой огневую корабельную систему РБУ-6000 на шасси МТ-ЛБ. Подобную импровизированную РСЗО на 10 направляющих украинские бойцы используют на фронте уже более полугода.