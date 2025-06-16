У ЗСУ показали застосування рідкісної трофейної системи "Нона-К": що про неї відомо (фото)

У травні 2025 року бійці 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ продемонстрували роботу трофейної артилерійської системи "Нона-К" (індекс 2Б16) по позиціях російських військ. Кадри застосування цієї рідкісної буксируваної установки були опубліковані українськими військовими в офіційних джерелах.

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Ці артилерійські системи калібру 120 мм були захоплені українськими силами в противника в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Як пишуть у своєму огляді аналітики "Мілітарного", загалом відомо про вісім захоплених українськими бійцями установок як трофеї. А за даними OSINT-проєкту Oryx, від початку війни Росія втратила щонайменше 16 установок "Нона-К", частину з яких було знищено, пошкоджено або захоплено як трофеї.

Кадри бойової роботи українського розрахунку "Нона-К" Кадри бойової роботи українського розрахунку "Нона-К" Кадри бойової роботи українського розрахунку "Нона-К" Кадри бойової роботи українського розрахунку "Нона-К" Кадри бойової роботи українського розрахунку "Нона-К" Кадри бойової роботи українського розрахунку "Нона-К" Кадри бойової роботи українського розрахунку "Нона-К" Кадри бойової роботи українського розрахунку "Нона-К"

"Нона-К" — універсальна артилерійська система

Система 2Б16 "Нона-К" поєднує в собі функції гармати, гаубиці та міномета. Основою для її розробки послужила артилерійська частина 2А51 від самохідної САУ 2С9 "Нона-С" повітряно-десантних військ СРСР. Розроблення причіпної модифікації почалося після бойового застосування 2С9 в Афганістані з метою оснащення десантних і сухопутних підрозділів компактнішою універсальною гарматою.

Виробництво 2Б16 здійснювалося на "Мотовіліхінських заводах" у Пермі. Дослідний зразок пройшов випробування в 1984 році, а в 1986 році систему було прийнято на озброєння. Всього було випущено не понад 200 одиниць, у відкритих джерелах найчастіше фігурує цифра — 188 гармат.

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"Нона-К" має нарізний ствол довжиною 24,2 калібру (приблизно 2,9 м), оснащена дуловим гальмом із високим ступенем компенсації віддачі. Завдяки конструкції гармата здатна вести вогонь прямим наведенням, навісною траєкторією і як міномет — що робить її ефективною для ураження цілей у різних умовах місцевості.

Для стрільби застосовується широкий спектр боєприпасів: осколково-фугасні, кумулятивні, активно-реактивні, керовані боєприпаси типу "Китолов-2", а також стандартні 120-мм мінометні боєприпаси НАТО. За заявами розробників, потужність деяких снарядів порівнянна зі 152-мм артилерійськими системами.

Тактико-технічні характеристики 2Б16 "Нона-К"

Калібр: 120 мм

Довжина ствола: 24,2 калібру (близько 2,9 м)

Вага: 1200 кг

Довжина в бойовому положенні: 4,6 м

Кути горизонтального наведення: 30°

Кути вертикального наведення: від -10° до +80°

Дальність стрільби звичайними боєприпасами: 850 — 8850 м

Дальність стрільби реактивними боєприпасами: до 13 км

Скорострільність: 8-10 пострілів на хвилину

Розрахунок: 5 осіб

Наразі невідомо, на озброєнні яких саме українських підрозділів перебувають ці артсистеми, проте кадри бойової роботи по окупантах були опубліковані бійцями 92 бригади ЗСУ.

"Буксирувана артилерійська система Нона-К випускає 120-міліметровий "кабачок" по укриттю ворога. Розрахунок працює як єдиний механізм: координати, снаряд, приціл, постріл", — написали в пресслужбі бригади.

Нагадаємо, в мережі з'явилися кадри ерзац-установки, яка являє собою вогневу корабельну систему РБУ-6000 на шасі МТ-ЛБ. Подібну імпровізовану РСЗВ на 10 напрямних українські бійці використовують на фронті вже понад пів року.