У ЗСУ показали застосування рідкісної трофейної системи "Нона-К": що про неї відомо (фото)
У травні 2025 року бійці 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ продемонстрували роботу трофейної артилерійської системи "Нона-К" (індекс 2Б16) по позиціях російських військ. Кадри застосування цієї рідкісної буксируваної установки були опубліковані українськими військовими в офіційних джерелах.
Ці артилерійські системи калібру 120 мм були захоплені українськими силами в противника в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Як пишуть у своєму огляді аналітики "Мілітарного", загалом відомо про вісім захоплених українськими бійцями установок як трофеї. А за даними OSINT-проєкту Oryx, від початку війни Росія втратила щонайменше 16 установок "Нона-К", частину з яких було знищено, пошкоджено або захоплено як трофеї.
"Нона-К" — універсальна артилерійська система
Система 2Б16 "Нона-К" поєднує в собі функції гармати, гаубиці та міномета. Основою для її розробки послужила артилерійська частина 2А51 від самохідної САУ 2С9 "Нона-С" повітряно-десантних військ СРСР. Розроблення причіпної модифікації почалося після бойового застосування 2С9 в Афганістані з метою оснащення десантних і сухопутних підрозділів компактнішою універсальною гарматою.
Виробництво 2Б16 здійснювалося на "Мотовіліхінських заводах" у Пермі. Дослідний зразок пройшов випробування в 1984 році, а в 1986 році систему було прийнято на озброєння. Всього було випущено не понад 200 одиниць, у відкритих джерелах найчастіше фігурує цифра — 188 гармат.Важливо
"Нона-К" має нарізний ствол довжиною 24,2 калібру (приблизно 2,9 м), оснащена дуловим гальмом із високим ступенем компенсації віддачі. Завдяки конструкції гармата здатна вести вогонь прямим наведенням, навісною траєкторією і як міномет — що робить її ефективною для ураження цілей у різних умовах місцевості.
Для стрільби застосовується широкий спектр боєприпасів: осколково-фугасні, кумулятивні, активно-реактивні, керовані боєприпаси типу "Китолов-2", а також стандартні 120-мм мінометні боєприпаси НАТО. За заявами розробників, потужність деяких снарядів порівнянна зі 152-мм артилерійськими системами.
Тактико-технічні характеристики 2Б16 "Нона-К"
- Калібр: 120 мм
- Довжина ствола: 24,2 калібру (близько 2,9 м)
- Вага: 1200 кг
- Довжина в бойовому положенні: 4,6 м
- Кути горизонтального наведення: 30°
- Кути вертикального наведення: від -10° до +80°
- Дальність стрільби звичайними боєприпасами: 850 — 8850 м
- Дальність стрільби реактивними боєприпасами: до 13 км
- Скорострільність: 8-10 пострілів на хвилину
- Розрахунок: 5 осіб
Наразі невідомо, на озброєнні яких саме українських підрозділів перебувають ці артсистеми, проте кадри бойової роботи по окупантах були опубліковані бійцями 92 бригади ЗСУ.
"Буксирувана артилерійська система Нона-К випускає 120-міліметровий "кабачок" по укриттю ворога. Розрахунок працює як єдиний механізм: координати, снаряд, приціл, постріл", — написали в пресслужбі бригади.
Нагадаємо, в мережі з'явилися кадри ерзац-установки, яка являє собою вогневу корабельну систему РБУ-6000 на шасі МТ-ЛБ. Подібну імпровізовану РСЗВ на 10 напрямних українські бійці використовують на фронті вже понад пів року.