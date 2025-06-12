Гібрид із корабельним бомбометом: в ЗСУ "засвітили" імпровізовану РСЗВ, — Defence Express (відео)

В мережі з'явилися фото та відео замінника реактивної системи залпового вогню з, імовірно, направляючими від корабельної реактивно-бомбової установки на озброєнні ЗСУ. Така ерзац-РСЗВ створена на базі багатоцільового легкого броньованого тягача (МТ-ЛБ).

Related video

Подібні ерзац-РСЗВ на 10 направляючих українські бійці використовують на фронті вже понад пів року, про що говорять кадри стрільби з цієї зброї по окупантах взимку. Проте кількість таких установок на озброєнні української армії достеменно невідома, пишуть аналітики Defence Express.

Журналісти видання проаналізуали поширені спільнотою NMFTE в Telegram-каналі фото та відео та дійшли висновку, що направляючі від корабельного реактивного бомбомета радянського зразка вірогідно "упаковувались" у прямокутний пусковий блок ерзац-РСЗВ в кустарний спосіб. Блок захищений від ворожих "скидів" й ударних безпілотників додатковими листами та решітками.

На озброєнні ЗСУ помітили РСЗВ з, імовірно, направляючими від реактивно-бомбової установки Фото: NMFTE

Аналітики зазначають, що наразі неясно, наскільки доступні для ЗСУ боєкомплекти до подібних ерзац-РСЗВ, яка в неї точність стрільби та темп перезарядки. Також у виданні нагадали, що калібр пускових на РБУ-6000 сталовить 213-мм, тому відстрілювати глибинні бомби до цих систем на реактивних системах інших типів неможливо.

Журналісти зауважили подібність продемонстрованої зброї до корабельної РСЗВ А-22 140-міліметрового калібру. Такі встановлюються на десантні кораблі на повітряній подушці проєкту "Зубр". Такі системи ставили на шасі МТ-ЛБ й росіяни, створюючи своєрідний "ерзац-Солнцепек", проте техніка окупантів відрізнялася кількістю направляючих і реактивними боєприпасами.

ЗСУ могли на шасі МТ-ЛБ корабельну РСЗВ А-22 калібру 140-мм Фото: Defense Express

Ерзац-РСЗВ на озброєнні ЗСУ свідчать про дефіцит артилерії

На думку аналітиків, використання українськими бійцями ерзац-РСЗВ на базі МТ-ЛБ говорить про нестачу артилерії в ЗСУ. За словами журналістів видання, цю проблему можна було б вирішити масштабуванням легких реактивних систем, таких як хорватські 128-міліметрові системи RAK.

Нагадаємо, 3 червня видання Defense Express писало про 155-мм причіпну гаубицю, яку помітили на відео полку вогневої підтримки "Дніпро-1" бригади "Лють" Національної поліції України. За словами розслідувачів, ця унікальна артилерійська система може походити з країн колишньої Югославії.

Волонтерка Дана Ярова в опублікованому 29 травня інтерв'ю розповідала, що в Україні вигадали, як обійтися без китайських дронів "Мавік".