Гибрид с корабельным бомбометом: в ВСУ "засветили" импровизированную РСЗО, — Defence Express (видео)

В сети появились фото и видео заменителя реактивной системы залпового огня с, предположительно, направляющими от корабельной реактивно-бомбовой установки на вооружении ВСУ. Такая эрзац-РСЗО создана на базе многоцелевого легкого бронированного тягача (МТ-ЛБ).

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Подобные эрзац-РСЗО на 10 направляющих украинские бойцы используют на фронте уже более полугода, о чем говорят кадры стрельбы из этого оружия по оккупантам зимой. Однако количество таких установок на вооружении украинской армии доподлинно неизвестно, пишут аналитики Defence Express.

Журналисты издания проанализировали распространенные сообществом NMFTE в Telegram-канале фото и видео и пришли к выводу, что направляющие от корабельного реактивного бомбомета советского образца вероятно "упаковывались" в прямоугольный пусковой блок эрзац-РСЗО кустарным способом. Блок защищен от вражеских "сбросов" и ударных беспилотников дополнительными листами и решетками.

На вооружении ВСУ заметили РСЗО с, предположительно, направляющими от реактивно-бомбовой установки Фото: NMFTE

Аналитики отмечают, что пока неясно, насколько доступны для ВСУ боекомплекты к подобным эрзац-РСЗО, какая у нее точность стрельбы и темп перезарядки. Также в издании напомнили, что калибр пусковых на РБУ-6000 составляет 213-мм, поэтому отстреливать глубинные бомбы к этим системам на реактивных системах других типов невозможно.

Журналисты отметили сходство продемонстрированного оружия с корабельной РСЗО А-22 140-миллиметрового калибра. Такие устанавливаются на десантные корабли на воздушной подушке проекта "Зубр". Такие системы ставили на шасси МТ-ЛБ и россияне, создавая своеобразный "эрзац-Солнцепек", однако техника оккупантов отличалась количеством направляющих и реактивными боеприпасами.

ВСУ могли на шасси МТ-ЛБ корабельную РСЗО А-22 калибра 140-мм на шасси МТ-ЛБ Фото: Defense Express

Эрзац-РСЗО на вооружении ВСУ свидетельствуют о дефиците артиллерии

По мнению аналитиков, использование украинскими бойцами эрзац-РСЗО на базе МТ-ЛБ говорит о недостатке артиллерии в ВСУ. По словам журналистов издания, эту проблему можно было бы решить масштабированием легких реактивных систем, таких как хорватские 128-миллиметровые системы RAK.

Напомним, 3 июня издание Defense Express писало о 155-мм прицепной гаубице, которую заметили на видео полка огневой поддержки "Днепр-1" бригады "Ярость" Национальной полиции Украины. По словам расследователей, эта уникальная артиллерийская система может происходить из стран бывшей Югославии.

Волонтер Дана Яровая в опубликованном 29 мая интервью рассказывала, что в Украине придумали, как обойтись без китайских дронов "Мавик".