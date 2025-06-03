Таинственная артиллерия полка "Днепр-1": что известно о 155-мм прицепной гаубице, которую заметили на видео

Артиллеристы Национальной полиции Украины опубликовали видео с уникальной артиллерийской системой, которая может иметь происхождение из стран бывшей Югославии. Вероятно, это вариация Nora M-84, которую производят с 1984 года.

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Об этом пишет Defense Express.

Полк огневой поддержки "Днепр-1" показал таинственную гаубицу

Интересную артиллерийскую систему, которая есть на вооружении полка огневой поддержки "Днепр-1" бригады "Ярость" Национальной полиции Украины, показали на видео в TikTok. Это прицепная гаубица неизвестного калибра, но скорее всего 152-мм или 155-мм. Длину ствола можно примерно оценить как 39 калибров. Находится она на лафете от советских систем Д-20 и Д-74. При этом возможное происхождение гаубицы может привести к малоизвестной разработке одной из стран бывшей Югославии.

Первым и ближайшим вариантом является артиллерийская система Nora M-84, которая начала была разработана в Югославии и производится с 1984 года. Оригинально гаубица была разработана в варианте 152-мм с длиной ствола в 39 калибров, а после 2008 года появился вариант калибра 155-мм.

После развала Югославии Сербия унаследовала наибольшее количество Nora M-84 вместе с мощностями под разработку и производство. После войн за независимость несколько систем оказались в руках Боснии и Хорватии.

152-мм гаубица Nora M-84 сербской армии Фото: Скриншот

Расследователи считают, что в Украину артиллерийская система могла попасть из Хорватии, где все эти прицепные гаубицы были выведены на хранение из-за несовместимости со стандартами НАТО. Хорватия в целом поставляла Украине много различного вооружения, среди которого пушка М-46 калибра 130 мм, которая тоже была снята с вооружения в стране из-за стандартов НАТО.

Еще одной страной с гаубицами Nora M-84 является Босния и Герцоговина, которая хоть и не поставляет напрямую в Украину вооружение и боеприпасы, но осуществляет это через посредников. Вариант с Сербией является наименее вероятным, поскольку эта страна пытается активно скрыть факт поставки боеприпасов в Украину, а ее президент Александр Вучич считает РФ союзником и заявляет о нейтральном статусе Сербии.

Другим вариантом неидентифицированной артсистемы является возможно новая система, созданная путем установки нового ствола украинского или европейского производства на старый лафет от Д-20. Это может быть новой итерацией украинской прицепной гаубицы 2П22 "Богдана-Б", первый вариант которой состоял из пушки от самоходного варианта, который поставили на лафет от "Гиацинт-Б".

Но есть вариант, что Босния и Герцоговина поставила Украине свою 155-мм прицепную гаубицу от компании BNT-TMiH, которая в некоторых источниках имеет индекс M94. Об этой системе очень мало информации, но она соответствует гаубице с видео.

Что известно о таинственной боснийской гаубице

Боснийская M94 имеет калибр 155-мм и длину ствола в 39 калибров. Скорее всего она разработана путем установки новой пушки на лафет от Nora M-84. На некоторых фото можно увидеть новую артсистему на заводе с еще неокрашенным стволом, то есть в процессе производства.

Поскольку Минобороны Боснии и Герцоговины в феврале 2025 года сообщало, что вся продукция компании BNT-TMiH идет на экспорт, то можно предположить, что гаубица была передана иностранному заказчику, откуда могла быть передана в Украину. Это укладывается в уже известную политику страны.

155-мм прицепная гаубица M94 от компании BNT-TMiH Фото: Міноборони Боснії і Герцоговини

Менее вероятным вариантом можно назвать 122-мм пушку Д-74, которая была разработана еще в 1950-х годах и тоже похожа на изображенную на видео. Хотя она уже успела повоевать против Украины в составе российской армии, это все же очень немногочисленная система, которая почти полностью была распродана на экспорт.

Многие факторы указывают на возможное происхождение артиллерийской установки "Люти" из стран бывшей Югославии, но точно сказать, что за гаубица попала в ВСУ — невозможно.

Напомним, ранее Фокус писал о северокорейской САУ М1989, которая сейчас находится на вооружении РФ. Выяснилось, что она требует регулярного обслуживания своей пушки и ее замены, ведь каждый выстрел ее расшатывает.

А 19 самоходных гаубиц CAESAR 8×8, переданных Украине, уже выпустили более 40 000 снарядов, что доказывает надежность этой системы.