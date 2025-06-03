Таємнича артилерія полку "Дніпро-1": що відомо про 155-мм причіпну гаубицю, яку помітили на відео

Артилеристи Національної поліції України опублікували відео із унікальною артилерійською системою, яка може мати походження з країн колишньої Югославії. Ймовірно, це варіація Nora M-84, яку виробляють із 1984 року.

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Про це пише Defense Express.

Полк вогневої підтримки "Дніпро-1" показав таємничу гаубицю

Цікаву артилерійську систему, яка є на озброєнні полку вогневої підтримки "Дніпро-1" бригади "Лють" Національної поліції України, показали на відео в TikTok. Це причіпна гаубиця невідомого калібру, але скоріше за все 152-мм або 155-мм. Довжину ствола можна приблизно оцінити як 39 калібрів. Знаходиться вона на лафеті від радянських систем Д-20 та Д-74. При цьому можливе походження гаубиці може привести до маловідомої розробки однієї з країн колишньої Югославії.

Першим та найближчим варіантом є артилерійська система Nora M-84, яка почала була розроблена у Югославії та виготовляється з 1984 року. Оригінально гаубиця була розроблена у варіанті 152-мм з довжиною ствола у 39 калібрів, а після 2008 року з’явився варіант калібру 155-мм.

Після розвалу Югославії Сербія успадкувала найбільшу кількість Nora M-84 разом з потужностями під розробку та виробництво. Після війн за незалежність кілька систем опинилися у руках Боснії та Хорватії.

152-мм гаубиця Nora M-84 сербської армії Фото: Скріншот

Розслідувачі вважають, що до України артилерійська система могла потрапити з Хорватії, де всі ці причіпні гаубиці були виведені на зберігання через несумісність зі стандартами НАТО. Хорватія загалом постачала Україні багато різного озброєння, серед якого гармата М-46 калібру 130 мм, яка теж була знята з озброєння в країні через стандарти НАТО.

Ще одною країною з гаубицями Nora M-84 є Боснія та Герцоговина, яка хоч і не постачає напряму до України озброєння та боєприпаси, але здійснює це через посередників. Варіант з Сербією є найменш ймовірним, оскільки ця країна намагається активно приховати факт постачання боєприпасів до України, а її президент Олександр Вучич вважає РФ союзницею та заявляє про нейтральний статус Сербії.

Іншим варіантом неідентифікованої артсистеми є можливо нова система, яка створена шляхом встановлення нового ствола українського чи європейського виробництва на старий лафет від Д-20. Це може бути новою ітерацією української причіпної гаубиці 2П22 "Богдана-Б", перший варіант якої складався з гармати від самохідного варіанту, який поставили на лафет від "Гиацинт-Б".

Але є варіант, що Боснія і Герцоговина поставила Україні свою 155-мм причіпну гаубицю від компанії BNT-TMiH, яка у деяких джерелах має індекс M94. Про цю систему дуже мало інформації, але вона відповідає гаубиці з відео.

Що відомо про таємничу боснійську гаубицю

Боснійська M94 має калібр 155-мм та довжину ствола у 39 калібрів. Скоріше за все вона розроблена шляхом встановлення нової гармати на лафет від Nora M-84. На деяких фото можна побачити нову артсистему на заводі з ще непофарбованим стволом, тобто у процесі виробництва.

Оскільки Міноборони Боснії та Герцоговини у лютому 2025 року повідомляло, що вся продукція компанії BNT-TMiH йде на експорт, то можна припустити, що гаубиця була передана іноземному замовнику, звідки могла бути передана до України. Це вкладається у вже відому політику країни.

155-мм причіпна гаубиця M94 від компанії BNT-TMiH Фото: Міноборони Боснії і Герцоговини

Менш ймовірним варіантом можна назвати 122-мм гармату Д-74, яка була розроблена ще у 1950-х роках і теж схожа на зображену на відео. Хоча вона вже встигла повоювати проти України у складі російської армії, це все ж дуже нечисленна система, яка майже повністю була розпродана на експорт.

Багато факторів вказують на можливе походження артилерійської установки "Люті" з країн колишньої Югославії, але достеменно сказати, що за гаубиця потрапила до ЗСУ – неможливо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про північнокорейську САУ М1989, яка нині є на озброєнні РФ. З'ясувалось, що вона вимагає регулярного обслуговування своєї гармати та її заміни, адже кожен постріл її розхитує.

А 19 самохідних гаубиць CAESAR 8×8, переданих Україні, вже випустили понад 40 000 снарядів, що доводить надійність цієї системи.