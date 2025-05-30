Надійність САУ CAESAR: за два роки українські гаубиці відстріляли 40 000 снарядів (відео)

Із середини 2023 року 19 самохідних гаубиць CAESAR 8×8, переданих Україні, випустили понад 40 000 снарядів. Ці дані наводить французька оборонна компанія KNDS, підкресливши значущість системи в затяжному конфлікті з Росією.

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У репортажі Армія TV, опублікованому 30 травня, артилеристи 155 ОМБр, які стримують противника на Покровському напрямку, розповіли про активну бойову роботу гаубиць на передовій.

"У нас уже 2800 пострілів за короткий проміжок часу. Стримуємо в міру сил. Було б більше снарядів", — розповів український боєць.

За словами командира розрахунку з позивним "Козак", розкид кількості пострілів може бути від 15 до 110, залежно від активності противника.

Крім стримування ворожої піхоти, додав боєць, розрахунки "Цезарів" працюють у режимі контрбатарейної боротьби і завдають ударів по тилах супротивника — це можливо завдяки високим характеристикам точності та дальності ураження французьких гаубиць.

Ефективність CAESAR

Як зазначили оглядачі ресурсу Bulgarian Military, артилерійські установки, побудовані на шасі Tatra 8×8, показали високу ефективність, особливо в боях під Бахмутом, де українські війська активно використовують тактику "вистрілив і пішов".

САУ CAESAR 8×8 — модернізовану версію перевіреної платформи CAESAR 6×6 — поставили Україні 2023 року, переважно за рахунок підтримки Данії. За даними KNDS, кожна з 19 систем у середньому зробила близько 2100 пострілів. Завдяки високій мобільності та дальності стрільби до 40 км (або понад 50 км за використання боєприпасів підвищеної дальності), французькі гаубиці завдають ударів по російських командних пунктах, артилерійських позиціях і бронетехніці.

Оглядачі зазначили, що рівень відмов у CAESAR на третину нижчий, ніж у інших західних систем. А інтеграція з системою управління вогнем ATLAS і використання високоточних снарядів, зокрема Excalibur, забезпечили перевагу в контрбатарейній боротьбі.

Постачання САУ CAESAR Україні

Франція і США координують коаліцію "Артилерія для України", в рамках якої Київ отримав спочатку 18 гаубиць CAESAR 6×6, потім 12 — за прямим контрактом, а потім — 19 одиниць 8×8 з Данії. Переваги французької системи перед більш важкими зразками, такими як німецька PzH 2000, особливо очевидні в умовах маневреної війни. CAESAR легша (32 тонни), оснащена дизельним двигуном Tatra V8 і зручна для перекидання авіацією.

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Компанія KNDS збільшила виробництво цих артсистем учетверо з 2022 року — до восьми одиниць на місяць, з планом довести до 12 у 2025 році. При цьому 90% запасних стволів підуть саме в Україну.

"Ефективність CAESAR 8×8 в Україні змінила сприйняття сучасної артилерії, кинувши виклик доктринам часів Холодної війни, які віддавали перевагу важкоброньованим системам. Мобільність і точність CAESAR змінили роль артилерії в конфліктах високої інтенсивності", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню висловлював сподівання, що виробництво САУ CAESAR становитиме 78 одиниць на рік, а в майбутньому французька промисловість досягне випуску 12 одиниць на місяць, що дає аж 144 самохідки за рік.