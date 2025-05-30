Надежность САУ CAESAR: за два года украинские гаубицы отстреляли 40 000 снарядов

С середины 2023 года 19 самоходных гаубиц CAESAR 8×8, переданных Украине, выпустили более 40 000 снарядов. Эти данные приводит французская оборонная компания KNDS, подчеркнув значимость системы в затяжном конфликте с Россией.

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В репортаже Армія TV, опубликованном 30 мая, артиллеристы 155 ОМБр, которые сдерживают противника на Покровском направлении, рассказали об активной боевой работе гаубиц на передовой.

"У нас уже 2800 выстрелов за короткий промежуток времени. Сдерживаем в меру сил. Было бы больше снарядов", — рассказал украинский боец.

По словам командира расчета с позывным "Козак", разброс количества выстрелов может быть от 15 до 110, в зависимости от активности противника.

Помимо сдерживания вражеской пехоты, добавил боец, расчеты "Цезарей" работают в режиме контрбатарейной борьбы и наносят удары по тылам противника — это возможно благодаря высоким характеристикам точности и дальности поражения французских гаубиц.

Эффективность CAESAR

Как отметили обозреватели ресурса Bulgarian Military, артиллерийские установки, построенные на шасси Tatra 8×8, показали высокую эффективность, особенно в боях под Бахмутом, где украинские войска активно используют тактику "выстрелил и ушел".

САУ CAESAR 8×8 — модернизированная версия проверенной платформы CAESAR 6×6 — была поставлена Украине в 2023 году, в основном за счет поддержки Дании. По данным KNDS, каждая из 19 систем в среднем произвела около 2100 выстрелов. Благодаря высокой мобильности и дальности стрельбы до 40 км (или более 50 км при использовании боеприпасов повышенной дальности), французские гаубицы наносят удары по российским командным пунктам, артиллерийским позициям и бронетехнике.

Обозреватели отметили, что уровень отказов у CAESAR на треть ниже, чем у других западных систем. А интеграция с системой управления огнем ATLAS и использование высокоточных снарядов, включая Excalibur, обеспечили превосходство в контрбатарейной борьбе.

Поставки САУ CAESAR Украине

Франция и США координируют коалицию "Артиллерия для Украины", в рамках которой Киев получил сначала 18 гаубиц CAESAR 6×6, затем 12 — по прямому контракту, а после — 19 единиц 8×8 из Дании. Преимущества французской системы перед более тяжелыми образцами, такими как немецкая PzH 2000, особенно очевидны в условиях маневренной войны. CAESAR легче (32 тонны), оснащена дизельным двигателем Tatra V8 и удобна для переброски авиацией.

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Компания KNDS увеличила производство этих артсистем в четыре раза с 2022 года — до восьми единиц в месяц, с планом довести до 12 в 2025 году. При этом 90% запасных стволов пойдут именно в Украину.

"Эффективность CAESAR 8×8 в Украине изменила восприятие современной артиллерии, бросив вызов доктринам времен Холодной войны, которые отдавали предпочтение тяжелобронированным системам. Мобильность и точность CAESAR изменили роль артиллерии в конфликтах высокой интенсивности", — подытожили аналитики.

Напомним, в апреле 2024 года Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню высказывал надежду, что производство САУ CAESAR составит 78 единиц в год, а в будущем французская промышленность достигнет выпуска 12 единиц в месяц, дает целых 144 самоходки за год.