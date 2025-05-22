Северокорейская САУ М1989 на вооружении РФ: что с ней не так (видео)

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Прежде всего, после выстрела, САУ, несмотря на ее вес, расшатывает так, что она словно из папье-маше. Вопрос стабилизации актуален для этих установок, что, в свою очередь, ставит вопрос точности, а также влияния вибрации на все шасси в целом взятое.

Также были показаны 170-мм снаряды для САУ М1989, которые имеют два ведущих пояса по корпусу, что для советских снарядов большая редкость. Такую конструктивную особенность можно видеть у 203-мм 2С7 "Пион". Особенность эта также влияет на износ ствола и можно говорить о том, что северокорейская САУ М1989 требует регулярного обслуживания своей пушки и ее замены, с учетом той нагрузки, которая есть на нее в российских войсках.

Дальность стрельбы из САУ М1989 ни разу не превышала 30 км.

Кроме того, уже уточнена дальность стрельбы из САУ М1989, и пока она ни разу не превышала 30 километров, что говорит о явно завышенных характеристиках для этих установок в открытых источниках, якобы 40-60 км.

Вполне уместен вопрос и к самим снарядам, к качеству изготовления и баллистическим характеристикам, с учетом существенных проблем, проявившихся у северокорейских 122-мм, 152-мм и мин 120-мм.

К снаряду также есть претензия. Имея калибр 170-мм, он не мощнее 152-мм с практически одинаковым наполнением ВВ.

Напомню, что САУ М1989 россияне стали получать для компенсации недостатка 203-мм 2С7 "Пион". Но, по итогам, по мощности, по дальности и точности, компенсация получилась весьма сомнительной. С другой стороны, для РОВ сейчас куда важнее количество, чем качество. А вот по количеству САУ М1978/М1989 и боеприпасов к ним у КНДР для России проблем не предвидится.

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