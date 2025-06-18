"Танк — найжирніша ціль": артилерист ЗСУ розповів про бойову роботу на М777 і САУ M109

Від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовець Андрій, командир самохідного артилерійського взводу 23-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, встиг попрацювати на двох ключових артилерійських системах — буксируваній гаубиці М777 і самохідній установці M109L.

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В інтерв'ю виданню АрміяInform він розповів, які цілі уражали в різні періоди війни і які завдання стоять перед українською артилерією сьогодні.

За словами Андрія, артилерійську службу він розпочав ще до початку війни, у 55-й окремій артилерійській бригаді, де працював на радянській 152-мм гарматі 2А36 "Гіацинт-Б". У травні 2022 року підрозділ отримав американські 155-мм гаубиці М777, після чого зросла мобільність і точність вогню.

"Ця гармата сама по собі точна, але точність попадання залежить також від пороху, який нам дають. Ну і, якщо йде дощ, то в болоті під час пострілу М777 рухається на місці, і через це точність трохи знижується. А так, взагалі, гармата проста, не важка, легко транспортувати її. Скажімо так, порівняно з "Гіацинтом" набагато зручніше", — розповів військовослужбовець.

Командир артилерійського взводу 23-ї ОМБр ЗСУ Фото: АрміяInform

З М777 українські артилеристи активно знищували склади з боєприпасами, паливом, командно-спостережні пункти, вели контрбатарейну боротьбу. Але найрідкіснішою і найціннішою ціллю став ворожий танк, уражений прямим влучанням з п'ятого пострілу.

"Найжирніша, мабуть, ціль, коли працювали на М777 — це був танк. Це було пряме попадання. Він виїхав на вогневий рубіж, і ми з 5 пострілу уразили його. Це насправді дуже рідкісний випадок", — зазначив командир.

Зараз Андрій служить у 23-й мехбригаді, де його підрозділ працює на самохідній установці M109L. За його словами, за характеристиками вона близька до М777, але завдяки самохідності дає більше гнучкості в бою. Серед поточних цілей — жива сила противника на передньому краї та позиції операторів ворожих БпЛА.

Командир додав, що порівняно з минулими роками умови роботи артилеристів стали більш технологічними: використання планшетів і спеціалізованого софта спростило підготовку вогневих позицій. Однак базові знання в топографії та математиці залишаються, як і раніше, важливими.

Нагадаємо, бійці 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ продемонстрували роботу трофейної артилерійської системи "Нона-К" по позиціях російських військ.