Протистояння дронів і артилерії: експерти заявили про новий етап "окопної" війни

Українські бійці знищили дві 122-мм гаубиці Д-30 армії РФ, попри те, що артилерійські установки були заховані в поглибленому і ретельно замаскованому укритті.

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У мережі було опубліковано кадри, що ілюструють злагоджену роботу підрозділів безпілотної авіації та артилеристів Збройних сил України.

Як зазначають спостерігачі, успішне виявлення і знищення укріплених цілей свідчить про наявність в української сторони методики, що дає змогу виявляти й точно уражати артилерійські позиції навіть за умови їх глибокого інженерного захисту.

З переходом обох сторін до стаціонарного розміщення артилерії в замаскованих і поглиблених укриттях, такі епізоди набувають особливого значення. Аналітики Defense Express зазначають, що подібна практика стала масовою останніми місяцями, насамперед як відповідь на зростаючу загрозу ударів з боку дронів-камікадзе. Навіть мінімальні пошкодження артсистем вимагають заміни стволів — ресурсу, який в умовах затяжного конфлікту став дефіцитним нарівні з боєприпасами.

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У відповідь на ці загрози ЗСУ розвивають не лише власні інженерні рішення, а й змінюють підхід до виробництва. Зокрема, саме такі обставини сприяли актуалізації проєкту буксируваної версії гаубиці "Богдана". Російська ж сторона, за даними українських спостерігачів, змушена обладнувати підземні укриття навіть для самохідних систем, включно з важкими "Гіацинт-С".

Таким чином цей бойовий епізод може свідчити про новий етап війни, де протистояння безпілотних систем і артилерії стає дедалі гострішим.

"Цілком можливо, що успішне знищення російської ствольної артилерії в укріплених укриттях, можуть бути масштабовані в більшому обсязі. Через що росіянам може знадобитися "зміна правил гри" по розміщенню своїх артилерійських підрозділів поблизу лінії фронту", — підсумували експерти.

Нагадаємо, українські артилеристи в одному з інтерв'ю розповіли про бойові будні свого розрахунку. За словами одного з бійців, для артилерії ворожий танк — "найжирніша" ціль, особливо, коли йдеться про пряме попадання.