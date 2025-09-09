Полювання на "Панцир-С1": аналітики зібрали відомості про знищені російські ЗРГК (відео)
З перших днів повномасштабного вторгнення Росія активно застосовує зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) "Панцир-С1" для прикриття своїх позицій, командних пунктів, аеродромів і складів боєприпасів на окупованих територіях України та в прикордонних районах РФ. Аналітики "Мілітарного" зібрали детальну інформацію про знищення Силами оборони цих систем ППО.
Українські експерти пишуть, що комплекси "Панцир-С1" є важливим елементом оборони: вони здатні збивати дрони і крилаті ракети на дальності до 20 км, а їхнє знищення відкриває дорогу для українських засобів ураження. Саме тому удари по "Панцирах" стали одним із пріоритетних завдань Сил оборони України.
Систему прийняли на озброєння армії РФ у 2012 році. Особливість "Панцира" полягає в поєднанні багатоканальної системи захоплення і супроводу цілей з ракетно-артилерійським озброєнням, яке може перехоплювати повітряні цілі на дальності до 20 км. Озброєння ЗРГК складається з двох спарених 30-мм гармат 2А38М і 12 ракет 57Е6-Е.
Чим знищують "Панцирі" і які втрати
Головними засобами ураження російських ЗРГК стали:
- РСЗВ M142 HIMARS з високоточними боєприпасами GMLRS;
- ударні дрони українських підрозділів і спецслужб;
- дрони-камікадзе різних типів;
- артилерія в поєднанні з аеророзвідкою.
За даними моніторингового проєкту Oryx, з 2022 року було зафіксовано:
- знищення 28 комплексів "Панцир-С1" ЗС РФ
- пошкодження 4 одиниць ЗРГК
- захоплення двох комплексів українськими військовими
Удари по "Панцирах" на окупованих територіях
У перший рік війни комплекси противника потрапляли під вогонь українських захисників на південному фронті, в районі Каховської ГЕС, а також в Олешках, де велися запеклі бої. Надалі знищення комплексів ППО було зафіксовано в таких регіонах:
Крим
Червень 2024 року — дрони СБУ знищили "Панцир-С1" і три вертольоти на аеродромі "Кіровське".
Липень 2024 — далекобійні дрони ГУР вразили Су-30, РЛС і "Панцир".
Запорізька область
Дрони ГУР атакували комплекс, екіпаж намагався відбити атаку гарматами і ракетами, але був вражений.
Херсонська область
Влітку 2024 року артилерія та розвідка знищили одразу два ЗРГК "Панцир".
Початок 2025 — удар дрона ВМС України по ворожій системі в черговому режимі.
Донецька область
Літо 2024 — артилерія за підтримки аеророзвідки знищила "Панцир" системою HIMARS;
Осінь 2024 — ще один ЗРГК знищено за 30 км на південь від Донецька.
Луганська область
Осінь 2024 року — знищення "Панцира" прямим попаданням, частина екіпажу ліквідована.
Удари по "Панцирах" на території РФ
Січень 2024 — удар по системі ППО в Білгородській області.
Лютий 2024 — дрони ГУР вразили комплекс у районі Головчиного.
Червень 2024 — артилерія НГУ "Спартан" знищила два комплекси.
Червень 2024 — російські медіа підтвердили втрату "Панцира" на околицях Бєлгорода.
Квітень 2025 — дрони-камікадзе "Ахіллеса" і 43-ї бригади артилерії уразили два ЗРГК.
Трофеї
Нагадаємо, у березні 2022 року бійці тероборони захопили два російські комплекси "Панцир-С1" у Миколаївській області. Один із них пізніше був введений у дію і використаний українськими Повітряними силами.
"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Трофейний "Панцир-С1" уже воює на боці України і знищив першу ворожу ціль", — повідомили у пресслужбі Міноборони України.