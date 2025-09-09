Полювання на "Панцир-С1": аналітики зібрали відомості про знищені російські ЗРГК (відео)

З перших днів повномасштабного вторгнення Росія активно застосовує зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) "Панцир-С1" для прикриття своїх позицій, командних пунктів, аеродромів і складів боєприпасів на окупованих територіях України та в прикордонних районах РФ. Аналітики "Мілітарного" зібрали детальну інформацію про знищення Силами оборони цих систем ППО.

Українські експерти пишуть, що комплекси "Панцир-С1" є важливим елементом оборони: вони здатні збивати дрони і крилаті ракети на дальності до 20 км, а їхнє знищення відкриває дорогу для українських засобів ураження. Саме тому удари по "Панцирах" стали одним із пріоритетних завдань Сил оборони України.

Систему прийняли на озброєння армії РФ у 2012 році. Особливість "Панцира" полягає в поєднанні багатоканальної системи захоплення і супроводу цілей з ракетно-артилерійським озброєнням, яке може перехоплювати повітряні цілі на дальності до 20 км. Озброєння ЗРГК складається з двох спарених 30-мм гармат 2А38М і 12 ракет 57Е6-Е.

Чим знищують "Панцирі" і які втрати

Головними засобами ураження російських ЗРГК стали:

РСЗВ M142 HIMARS з високоточними боєприпасами GMLRS;

ударні дрони українських підрозділів і спецслужб;

дрони-камікадзе різних типів;

артилерія в поєднанні з аеророзвідкою.

За даними моніторингового проєкту Oryx, з 2022 року було зафіксовано:

знищення 28 комплексів "Панцир-С1" ЗС РФ

пошкодження 4 одиниць ЗРГК

захоплення двох комплексів українськими військовими

Удари по "Панцирах" на окупованих територіях

У перший рік війни комплекси противника потрапляли під вогонь українських захисників на південному фронті, в районі Каховської ГЕС, а також в Олешках, де велися запеклі бої. Надалі знищення комплексів ППО було зафіксовано в таких регіонах:

Крим

Червень 2024 року — дрони СБУ знищили "Панцир-С1" і три вертольоти на аеродромі "Кіровське".

Липень 2024 — далекобійні дрони ГУР вразили Су-30, РЛС і "Панцир".

Удар по російських системах ППО в Криму

Запорізька область

Дрони ГУР атакували комплекс, екіпаж намагався відбити атаку гарматами і ракетами, але був вражений.

Удар по російських системах ППО в Запорізькій області

Удар по російських системах ППО дронами Darts

Херсонська область

Влітку 2024 року артилерія та розвідка знищили одразу два ЗРГК "Панцир".

Початок 2025 — удар дрона ВМС України по ворожій системі в черговому режимі.

Бойова робота дронів ВМС України

Знищення комплесу "Панцир-С1" на Херсонському напрямку

Донецька область

Літо 2024 — артилерія за підтримки аеророзвідки знищила "Панцир" системою HIMARS;

Осінь 2024 — ще один ЗРГК знищено за 30 км на південь від Донецька.

Ефектне знищення ЗРГК у Донецькій області

Знищення російського ЗРГК за 30 км від Донецька

Луганська область

Осінь 2024 року — знищення "Панцира" прямим попаданням, частина екіпажу ліквідована.

Кадри палаючого "Панцира" в Луганській області

Удари по "Панцирах" на території РФ

Січень 2024 — удар по системі ППО в Білгородській області.

Ураження комплексу ППО в Бєлгородській області

Лютий 2024 — дрони ГУР вразили комплекс у районі Головчиного.

Ураження комплексу ППО в районі Головчиного

Червень 2024 — артилерія НГУ "Спартан" знищила два комплекси.

Червень 2024 — російські медіа підтвердили втрату "Панцира" на околицях Бєлгорода.

Росіяни знімають наслідки удару по системі ППО

Квітень 2025 — дрони-камікадзе "Ахіллеса" і 43-ї бригади артилерії уразили два ЗРГК.

Кадри ураження двох зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир"

Трофеї

Нагадаємо, у березні 2022 року бійці тероборони захопили два російські комплекси "Панцир-С1" у Миколаївській області. Один із них пізніше був введений у дію і використаний українськими Повітряними силами.

"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Трофейний "Панцир-С1" уже воює на боці України і знищив першу ворожу ціль", — повідомили у пресслужбі Міноборони України.