Охота на "Панцирь-С1": аналитики собрали сведения об уничтоженных российских ЗРПК (видео)

С первых дней полномасштабного вторжения Россия активно применяет зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» для прикрытия своих позиций, командных пунктов, аэродромов и складов боеприпасов на оккупированных территориях Украины и в приграничных районах РФ. Аналитики “Милитарного” собрали детальную информацию об уничтожении Силами обороны данных систем ПВО.

Украинские эксперты пишут, что комплексы "Панцирь-С1" являются важным элементом обороны: они способны сбивать дроны и крылатые ракеты на дальности до 20 км, а их уничтожение открывает дорогу для украинских средств поражения. Именно поэтому удары по "Панцирям" стали одной из приоритетных задач Сил обороны Украины.

Система была принята на вооружение армии РФ в 2012 году. Особенность "Панциря" состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, которое может перехватывать воздушные цели на дальности до 20 км. Вооружение ЗРПК состоит из двух спаренных 30-мм пушек 2А38М и 12 ракет 57Э6-Е.

Чем уничтожают "Панцири" и какие потери

Главными средствами поражения российских ЗРПК стали:

РСЗО M142 HIMARS с высокоточными боеприпасами GMLRS;

ударные дроны украинских подразделений и спецслужб;

дроны-камикадзе разных типов;

артиллерия в сочетании с аэроразведкой.

По данным мониторингового проекта Oryx, с 2022 года было зафиксировано:

уничтожение 28 комплексов "Панцирь-С1" ВС РФ

повреждение 4 единиц ЗРПК

захват двух комплексов украинскими военными

Удары по "Панцирям" на оккупированных территориях

В первый год войны комплексы противника попадали под огонь украинских защитников на южном фронте, в районе Каховской ГЭС, а также в Алешках, где велись ожесточенные бои. В дальнейшем уничтожение комплексов ПВО было зафиксировано в таких регионах:

Крым

Июнь 2024 — дроны СБУ уничтожили "Панцирь-С1" и три вертолета на аэродроме "Кировское".

Июль 2024 — дальнобойные дроны ГУР поразили Су-30, РЛС и "Панцирь".

Удар по российским системам ПВО в Крыму

Запорожская область

Дроны ГУР атаковали комплекс, экипаж пытался отразить атаку пушками и ракетами, но был поражен.

Удар по российским системам ПВО в Запорожской области

Удар по российским системам ПВО дронами Darts

Херсонская область

Летом 2024 артиллерия и разведка уничтожили сразу два ЗРПК "Панцирь".

Начало 2025 — удар дрона ВМС Украины по вражеской системе в дежурном режиме.

Боевая работа дронов ВМС Украины

Уничтожение комплеса "Панцирь-С1" на Херсонском направлении

Донецкая область

Лето 2024 — артиллерия при поддержке аэроразведки уничтожила "Панцирь" системой HIMARS;

Осень 2024 — еще один ЗРПК уничтожен в 30 км южнее Донецка.

Эффектное уничтожение ЗРПК в Донецкой области

Уничтожение российского ЗРПК в 30 км от Донецка

Луганская область

Осень 2024 — уничтожение "Панциря" прямым попаданием, часть экипажа ликвидирована.

Кадры горящего "Панциря" в Луганской области

Удары по "Панцирям" на территории РФ

Январь 2024 — удар по системе ПВО в Белгородской области.

Поражения комплекса ПВО в Белгородской области

Февраль 2024 — дроны ГУР поразили комплекс в районе Головчино.

Поражения комплекса ПВО в районе Головчино

Июнь 2024 — артиллерия НГУ "Спартан" уничтожила два комплекса.

Июнь 2024 — российские медиа подтвердили потерю "Панциря" в окрестностях Белгорода.

Россияне снимают последствия удара по системе ПВО

Апрель 2025 — дроны-камикадзе "Ахиллеса" и 43-й бригады артиллерии поразили два ЗРПК.

Кадры поражения двух зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь"

Трофеи

Напомним в марте 2022 года бойцы теробороны захватили два российских комплекса "Панцирь-С1" в Николаевской области. Один из них позже был введен в строй и использован украинскими Воздушными силами.

"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Трофейный "Панцирь-С1" уже воюет на стороне Украины и уничтожил первую враждебную цель", — сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.