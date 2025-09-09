Охота на "Панцирь-С1": аналитики собрали сведения об уничтоженных российских ЗРПК (видео)
С первых дней полномасштабного вторжения Россия активно применяет зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» для прикрытия своих позиций, командных пунктов, аэродромов и складов боеприпасов на оккупированных территориях Украины и в приграничных районах РФ. Аналитики “Милитарного” собрали детальную информацию об уничтожении Силами обороны данных систем ПВО.
Украинские эксперты пишут, что комплексы "Панцирь-С1" являются важным элементом обороны: они способны сбивать дроны и крылатые ракеты на дальности до 20 км, а их уничтожение открывает дорогу для украинских средств поражения. Именно поэтому удары по "Панцирям" стали одной из приоритетных задач Сил обороны Украины.
Система была принята на вооружение армии РФ в 2012 году. Особенность "Панциря" состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, которое может перехватывать воздушные цели на дальности до 20 км. Вооружение ЗРПК состоит из двух спаренных 30-мм пушек 2А38М и 12 ракет 57Э6-Е.
Чем уничтожают "Панцири" и какие потери
Главными средствами поражения российских ЗРПК стали:
- РСЗО M142 HIMARS с высокоточными боеприпасами GMLRS;
- ударные дроны украинских подразделений и спецслужб;
- дроны-камикадзе разных типов;
- артиллерия в сочетании с аэроразведкой.
По данным мониторингового проекта Oryx, с 2022 года было зафиксировано:
- уничтожение 28 комплексов "Панцирь-С1" ВС РФ
- повреждение 4 единиц ЗРПК
- захват двух комплексов украинскими военными
Удары по "Панцирям" на оккупированных территориях
В первый год войны комплексы противника попадали под огонь украинских защитников на южном фронте, в районе Каховской ГЭС, а также в Алешках, где велись ожесточенные бои. В дальнейшем уничтожение комплексов ПВО было зафиксировано в таких регионах:
Крым
Июнь 2024 — дроны СБУ уничтожили "Панцирь-С1" и три вертолета на аэродроме "Кировское".
Июль 2024 — дальнобойные дроны ГУР поразили Су-30, РЛС и "Панцирь".
Запорожская область
Дроны ГУР атаковали комплекс, экипаж пытался отразить атаку пушками и ракетами, но был поражен.
Херсонская область
Летом 2024 артиллерия и разведка уничтожили сразу два ЗРПК "Панцирь".
Начало 2025 — удар дрона ВМС Украины по вражеской системе в дежурном режиме.
Донецкая область
Лето 2024 — артиллерия при поддержке аэроразведки уничтожила "Панцирь" системой HIMARS;
Осень 2024 — еще один ЗРПК уничтожен в 30 км южнее Донецка.
Луганская область
Осень 2024 — уничтожение "Панциря" прямым попаданием, часть экипажа ликвидирована.
Удары по "Панцирям" на территории РФ
Январь 2024 — удар по системе ПВО в Белгородской области.
Февраль 2024 — дроны ГУР поразили комплекс в районе Головчино.
Июнь 2024 — артиллерия НГУ "Спартан" уничтожила два комплекса.
Июнь 2024 — российские медиа подтвердили потерю "Панциря" в окрестностях Белгорода.
Апрель 2025 — дроны-камикадзе "Ахиллеса" и 43-й бригады артиллерии поразили два ЗРПК.
Трофеи
Напомним в марте 2022 года бойцы теробороны захватили два российских комплекса "Панцирь-С1" в Николаевской области. Один из них позже был введен в строй и использован украинскими Воздушными силами.
"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Трофейный "Панцирь-С1" уже воюет на стороне Украины и уничтожил первую враждебную цель", — сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.