Шановні колеги та друзі РФ: у кого цілився Ізраїль, завдаючи удару по Катару (фото)

Ізраїль планував ліквідувати в Досі високопоставлених лідерів ХАМАС, деяких із яких, як-от Мусу Абу Марзука, приймали з пошаною в Москві торік.

Related video

Метою Ізраїлю стали члени керівної ради ХАМАС, які проживають не в Газі, а в Катарі. До ради входять п'ять високопоставлених посадовців терористичного угруповання: Мохаммед Дарвіш, голова Ради ХАМАС; Халіль аль-Хая, який очолює ХАМАС у секторі Гази та очолює переговорну групу; Захер Джабарін, який курує діяльність ХАМАС на Західному березі; Нізар Авадаллах, високопоставлений діяч у секторі Гази; і Халед Машаль, якого вважають лідером ХАМАС за кордоном, повідомляє Ynet News.

Ізраїль завдав удару по лідерах ХАМАС у Досі

До закордонного керівництва ХАМАСу також входять Разі Хаммад, Іззат ар-Рішек, Хусам Бадран і Муса Абу Марзук, заступник голови політбюро ХАМАС.

Зустріч Сергія Лаврова з делегацією "дорогих друзів"

Примітно, але 2024 року деяких із них приймали в Москві, називаючи це "зустріччю з представниками палестинських політичних сил". Голова російського МЗС Сергій Лавров у своїй вступній промові заявляв, що "радий новій нагоді поспілкуватися з представниками керівництва всіх основних палестинських організацій" і повідомив, що Росію і гостей, які приїхали, і яких він назвав "шановними колегами та друзями", пов'язують "давні й тісні стосунки". Серед інших, у складі делегації був Муса Абу Марзук та Ісмаїл Ханія, ліквідований у серпні 2024 року.

Ізраїль атакував Катар — що відомо про удари по лідерах ХАМАС у Досі

Удень 9 вересня в Досі, столиці Катару, пролунало кілька вибухів. Очевидці повідомили, що над районом Катару здіймався дим. На тлі повідомлень з усього арабського світу ізраїльський чиновник підтвердив, що в Досі справді було завдано удару — першого в історії — по високопоставлених діячах ХАМАС.

Сергій Лавров і Муса Абу Марзук у Москві Фото: РИА Новости

Армія оборони Ізраїлю і ШАБАК пізніше заявили у спільній заяві, що ВПС "завдали цілеспрямованого удару по вищому керівництву терористичної організації". Ці лідери ХАМАС, які проживають за кордоном, були в центрі уваги операції "Вогняний пік":

Халіль аль-Хайя — колишній заступник Ях'ї Сінвара, залишив Газу до 7 жовтня і відтоді вважається одним із провідних діячів, які ведуть переговори про припинення вогню і звільнення заручників від імені ХАМАС. Він також має тісні зв'язки з Іраном, який він відвідав після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, щоб бути присутнім на його похороні. Аль-Хайя входив до "малої військової ради" Сінвара, що скликалася протягом двох років для планування атаки 7 жовтня, і що він був спеціальним посланцем на секретних переговорах з Іраном і "Хезболлою".

Халіль аль-Хайя Фото: Al Arabiya

Халед Машаль — нині Машаль є лідером ХАМАС за кордоном і вважається однією з найвпливовіших фігур у політбюро угруповання. Однак його погляди часто розходилися з поглядами Сінвара, особливо в питаннях відносин з Іраном. Машаль очолював політбюро ХАМАС 21 рік, із 1996 до 2017 року, після чого пішов у відставку і його замінив Ханією. У 2021 році його переобрали лідером ХАМАС за кордоном, намагаючись повернутися на палестинську політичну сцену. Він живе в розкоші в Катарі, і його статки в минулому оцінювали в 4-5 мільярдів доларів.

Халед Машаль (у центрі) на мітингу в Газі Фото: Getty Images

Захер Джабарін вважається "економічним мозком" ХАМАС. Раніше він очолював відділ по роботі з ув'язненими ХАМАС і був заступником лідера ХАМАС на Західному березі річки Йордан. Останніми роками Джабарін фактично став керівником фінансової імперії вартістю в сотні мільйонів доларів, яка, за твердженнями США, фінансує терористичні операції ХАМАС.

Мохаммед Дарвіш — "темна конячка" ХАМАС, також відомий як Абу Омар Хасан, який очолює Раду шури угруповання.

Нізар Авадаллах ледь не переміг Сінвара на виборах лідера ХАМАС у Газі 2021 року і, як кажуть, "змусив Сінвара попітніти". Він — один із засновників ХАМАС і був близьким до духовного лідера та засновника угруповання Ахмеда Ясіна. Авадаллах входив до команди, яка вела переговори про обмін полоненими Гілада Шаліта, і тепер, згідно з повідомленнями, знову відіграє центральну роль у переговорах про заручників між Ізраїлем і ХАМАС.

Реакція на атаку Ізраїлю по лідерах ХАМАС у Катарі

При цьому низка джерел повідомляє, що лідери ХАМАС нібито пережили атаку Ізраїлю по Досі. Офіційного підтвердження немає, із заявами вони не виступали.

Із засудженням атаки виступили низка країн, серед яких Саудівська Аравія, Ліван, Кувейт, Туреччина та Йорданія. А Єгипет заявив, що напад Ізраїлю створив "небезпечний прецедент і неприйнятний розвиток подій". В ООН генсек Антоніу Гутерріш засудив ізраїльську атаку в Досі, заявивши, що це "кричуще порушення суверенітету і територіальної цілісності Катару".

Вибухи в Досі

В Ізраїлі прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що операція була повністю виправдана з огляду на той факт, що саме керівництво ХАМАС "ініціювало й організувало бійню 7 жовтня та з того часу продовжує вчиняти смертоносні напади на Державу Ізраїль і її громадян".

А представник Білого дому заявив, що Ізраїль попередив США про плани удару по Досі.

Нагадаємо, 8 вересня двоє бойовиків атакували людей на жвавому перехресті в Єрусалимі. Загинули шестеро людей.

Також Фокус писав про те, що операцію "Пік Вогню" в Катарі схвалив особисто президент США Дональд Трамп.