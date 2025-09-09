Уважаемые коллеги и друзья РФ: в кого целился Израиль, нанося удар по Катару (фото)

Израиль планировал ликвидировать в Дохе высокопоставленных лидеров ХАМАС, некоторых из которых, как Мусу Абу Марзука принимали с почетом в Москве в прошлом году.

Целью Израиля стали члены руководящего совета ХАМАС, которые проживают не в Газе, а в Катаре. В совет входят пять высокопоставленных должностных лиц террористической группировки: Мохаммед Дарвиш, глава Совета ХАМАС; Халиль аль-Хайя, возглавляющий ХАМАС в секторе Газа и возглавляющий переговорную группу; Захер Джабарин, курирующий деятельность ХАМАС на Западном берегу; Низар Авадаллах, высокопоставленный деятель в секторе Газа; и Халед Машаль, считающийся лидером ХАМАС за рубежом, сообщает Ynet News.

Израиль нанес удар по лидерам ХАМАС в Дохе

В зарубежное руководство ХАМАСа также входят Рази Хаммад, Иззат ар-Ришек, Хусам Бадран и Муса Абу Марзук, заместитель главы политбюро ХАМАС.

Встреча Сергея Лаврова и делегацией "дорогих друзей"

Примечательно, но в 2024 году некоторых из них принимали в Москве, называя это "встречей с представителями палестинских политических сил". Глава российского МИД Сергей Лавров в своей вступительной речи заявлял, что "рад новой возможности пообщаться с представителями руководства всех основных палестинских организаций" и сообщил, что Россию и приехавших гостей, которых он назвал "уважаемыми коллегами и друзьями" связывают "давние и тесные отношения". Среди прочих, в составе делегации был Муса Абу Марзук и Исмаил Хания, ликвидированный в августе 2024 года.

Израиль атаковал Катар — что известно об ударах по лидерам ХАМАС в Дохе

Днем 9 сентября в Дохе, столице Катара, прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщили, что над районом Катара поднимался дым. На фоне сообщений со всего арабского мира израильский чиновник подтвердил, что в Дохе действительно был нанесен удар — первый в истории — по высокопоставленным деятелям ХАМАС.

Сергей Лавров и Муса Абу Марзук в Москве Фото: РИА Новости

Армия обороны Израиля и ШАБАК позже заявили в совместном заявлении, что ВВС "нанесли целенаправленный удар по высшему руководству террористической организации". Эти лидеры ХАМАС, проживающие за рубежом, были в центре внимания операции "Огненный пик":

Халиль аль-Хайя — бывший заместитель Яхьи Синвара, покинул Газу до 7 октября и с тех пор считается одним из ведущих деятелей, ведущих переговоры о прекращении огня и освобождении заложников от имени ХАМАС. Он также имеет тесные связи с Ираном, который он посетил после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании, чтобы присутствовать на его похоронах. Аль-Хайя входил в "малый военный совет" Синвара, созывавшийся в течение двух лет для планирования атаки 7 октября, и что он был специальным посланником на секретных переговорах с Ираном и "Хезболлой".

Халиль аль-Хайя Фото: Al Arabiya

Халед Машаль — в настоящее время Машаль является лидером ХАМАС за рубежом и считается одной из самых влиятельных фигур в политбюро группировки. Однако его взгляды часто расходились с взглядами Синвара, особенно в вопросах отношений с Ираном. Машаль возглавлял политбюро ХАМАС 21 год, с 1996 по 2017 год, после чего ушел в отставку и был заменен Ханией. В 2021 году он был переизбран лидером ХАМАС за рубежом, пытаясь вернуться на палестинскую политическую сцену. Он живет в роскоши в Катаре, и его состояние в прошлом оценивалось в 4–5 миллиардов долларов.

Халед Машаль (в центре) на митинге в Газе Фото: Getty Images

Захер Джабарин считается "экономическим мозгом" ХАМАС. Ранее он возглавлял отдел по работе с заключенными ХАМАС и был заместителем лидера ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. В последние годы Джабарин фактически стал руководителем финансовой империи стоимостью в сотни миллионов долларов, которая, по утверждениям США, финансирует террористические операции ХАМАС.

Мохаммед Дарвиш — "темная лошадка" ХАМАС, также известный как Абу Омар Хасан, возглавляющий Совет шуры группировки.

Низар Авадаллах едва не победил Синвара на выборах лидера ХАМАС в Газе в 2021 году и, как говорят, "заставил Синвара попотеть". Он — один из основателей ХАМАС и был близок к духовному лидеру и основателю группировки Ахмеду Ясину. Авадаллах входил в команду, которая вела переговоры об обмене пленными Гилада Шалита, и теперь, согласно сообщениям, снова играет центральную роль в переговорах о заложниках между Израилем и ХАМАС.

Реакция на атаку Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре

При этом ряд источников сообщает, что лидеры ХАМАС якобы пережили атаку Израиля по Дохе. Официального подтверждения нет, с заявлениями они не выступали.

С осуждением атаки выступили ряд стран, среди которых Саудовская Аравия, Ливан, Кувейт, Турция и Иордания. А Египет заявил, что нападение Израиля создало "опасный прецедент и неприемлемое развитие событий". В ООН генсек Антониу Гутерриш осудил израильскую атаку в Дохе, заявив, что это "вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара".

Взрывы в Дохе

В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была полностью оправдана, учитывая тот факт, что именно руководство ХАМАС "инициировало и организовало бойню 7 октября и с тех пор продолжает совершать смертоносные нападения на Государство Израиль и его граждан".

А представитель Белого дома заявил, что Израиль предупредил США о планах удара по Дохе.

Напомним, 8 сентября двое боевиков атаковали людей на оживленном перекрестке в Иерусалиме. Погибли шесть человек.

Также Фокус писал о том, что операцию "Пик Огня" в Катаре одобрил лично президент США Дональд Трамп.