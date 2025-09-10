Росіяни встановили міномет 2Б11 у кузов "Шишиги": нова кустарна зброя на фронті (відео)

Російські військові продовжують адаптувати стару техніку під сучасні умови війни. Цього разу в мережі з'явилося відео з новим імпровізованим рішенням: 120-мм міномет радянського зразка 2Б11 встановлено в кузові легендарної армійської вантажівки ГАЗ-66, відомої під прізвиськом "Шишига".

Судячи з кадрів, на шасі вантажівки змонтовано кунг, за розмірами схожий на армійські ДДА-66 або АС-66, пишуть аналітики "Мілітарного". Однак зовні він помітно відрізняється — відсутні вікна, бічні дверцята і технічні люки. Таке компонування ускладнює розпізнавання машини з повітря, особливо якщо вона додатково вкрита маскувальною сіткою або оснащена антидроновим "мангалом".

Зброя РФ — відео самохідного кустарного міномета

Очевидно, росіяни намагаються замаскувати самохідний міномет під звичайну армійську вантажівку, яких на фронті використовується безліч.

Усередині кунга встановлено 120-мм міномет 2Б11 із заводським відкидним механізмом і опорною плитою. Точні обсяги боєзапасу і швидкість розгортання установки поки визначити складно — відеозапис містить монтажні склейки. Також немає даних, скільки подібних машин вироблено і яким підприємством.

"Цілком ймовірно, така машина не одна, а механізм може бути встановлений і на інше шасі", — зазначили експерти.

Міномет 2Б11: простота і надійність

Радянський 120-мм міномет 2Б11, розроблений наприкінці 1970-х років нижньогородським ЦНДІ "Буревісник", був прийнятий на озброєння в 1981 році як самостійна система. Переваги конструкції — простота, дешевизна і можливість масового виробництва, що дало змогу швидко переозброїти полкові підрозділи.

Міномет важить 210 кг, обслуговується розрахунком із п'яти осіб і здатний вести вогонь усіма стандартними мінами калібру 120 мм, включно з осколково-фугасними, димовими та освітлювальними. Дальність стрільби — від 480 м до 7,1 км. Особливий інтерес представляє коригована міна КМ-8 "Грань" з лазерним наведенням, що дає змогу вражати цілі на дистанції до 9 км з високою точністю.

Встановлення 2Б11 у кузові вантажівки — це спроба надати системі мобільності та підвищити скритність. Теоретично така машина може швидко змінювати позиції та вести вогонь із закритих вогневих точок. Таким чином, росіяни фактично створили ще один кустарний самохідний міномет, прагнучи підвищити гнучкість артилерії і пристосувати стару техніку до сучасного бою.

Нагадаємо, у травні бійці 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ продемонстрували роботу трофейної артилерійської системи "Нона-К" по позиціях російських військ. Дані системи калібру 120 мм були захоплені українськими силами в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.