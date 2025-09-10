Россияне установили миномет 2Б11 в кузов "Шишиги": новое кустарное оружие на фронте (видео)

Российские военные продолжают адаптировать старую технику под современные условия войны. На этот раз в сети появилось видео с новым импровизированным решением: 120-мм миномет советского образца 2Б11 установлен в кузове легендарного армейского грузовика ГАЗ-66, известного под прозвищем «Шишига».

Судя по кадрам, на шасси грузовика смонтирован кунг, по размерам схожий с армейскими ДДА-66 или АС-66, пишут аналитики “Милитарного”. Однако внешне он заметно отличается — отсутствуют окна, боковые дверцы и технические люки. Такая компоновка затрудняет распознавание машины с воздуха, особенно если она дополнительно укрыта маскировочной сетью или оснащена антидроновым «мангалом».

Оружие РФ — видео самоходного кустарного миномета

По всей видимости, россияне пытаются замаскировать самоходный миномет под обычный армейский грузовик, которых на фронте используется множество.

Внутри кунга установлен 120-мм миномет 2Б11 с заводским откидным механизмом и опорной плитой. Точные объемы боезапаса и скорость развертывания установки пока определить сложно — видеозапись содержит монтажные склейки. Также нет данных, сколько подобных машин произведено и каким предприятием.

“По всей вероятности, такая машина не одна, а механизм может быть установлен и на другое шасси”, - отметили эксперты.

Миномет 2Б11: простота и надежность

Советский 120-мм миномет 2Б11, разработанный в конце 1970-х годов нижегородским ЦНИИ «Буревестник», был принят на вооружение в 1981 году как самостоятельная система. Преимущества конструкции — простота, дешевизна и возможность массового производства, что позволило быстро перевооружить полковые подразделения.

Миномет весит 210 кг, обслуживается расчетом из пяти человек и способен вести огонь всеми стандартными минами калибра 120 мм, включая осколочно-фугасные, дымовые и осветительные. Дальность стрельбы — от 480 м до 7,1 км. Особый интерес представляет корректируемая мина КМ-8 «Грань» с лазерным наведением, которая позволяет поражать цели на дистанции до 9 км с высокой точностью.

Установка 2Б11 в кузове грузовика — это попытка придать системе мобильность и повысить скрытность. Теоретически такая машина может быстро менять позиции и вести огонь с закрытых огневых точек. Таким образом, россияне фактически создали еще один кустарный самоходный миномет, стремясь повысить гибкость артиллерии и приспособить старую технику к современному бою.

Напомним, в мае бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ продемонстрировали работу трофейной артиллерийской системы «Нона-К» по позициям российских войск. Данные системы калибра 120 мм были захвачены украинскими силами в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.