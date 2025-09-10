Россияне установили миномет 2Б11 в кузов "Шишиги": новое кустарное оружие на фронте (видео)
Российские военные продолжают адаптировать старую технику под современные условия войны. На этот раз в сети появилось видео с новым импровизированным решением: 120-мм миномет советского образца 2Б11 установлен в кузове легендарного армейского грузовика ГАЗ-66, известного под прозвищем «Шишига».
Судя по кадрам, на шасси грузовика смонтирован кунг, по размерам схожий с армейскими ДДА-66 или АС-66, пишут аналитики “Милитарного”. Однако внешне он заметно отличается — отсутствуют окна, боковые дверцы и технические люки. Такая компоновка затрудняет распознавание машины с воздуха, особенно если она дополнительно укрыта маскировочной сетью или оснащена антидроновым «мангалом».
По всей видимости, россияне пытаются замаскировать самоходный миномет под обычный армейский грузовик, которых на фронте используется множество.
Внутри кунга установлен 120-мм миномет 2Б11 с заводским откидным механизмом и опорной плитой. Точные объемы боезапаса и скорость развертывания установки пока определить сложно — видеозапись содержит монтажные склейки. Также нет данных, сколько подобных машин произведено и каким предприятием.
“По всей вероятности, такая машина не одна, а механизм может быть установлен и на другое шасси”, - отметили эксперты.
Миномет 2Б11: простота и надежность
Советский 120-мм миномет 2Б11, разработанный в конце 1970-х годов нижегородским ЦНИИ «Буревестник», был принят на вооружение в 1981 году как самостоятельная система. Преимущества конструкции — простота, дешевизна и возможность массового производства, что позволило быстро перевооружить полковые подразделения.
Миномет весит 210 кг, обслуживается расчетом из пяти человек и способен вести огонь всеми стандартными минами калибра 120 мм, включая осколочно-фугасные, дымовые и осветительные. Дальность стрельбы — от 480 м до 7,1 км. Особый интерес представляет корректируемая мина КМ-8 «Грань» с лазерным наведением, которая позволяет поражать цели на дистанции до 9 км с высокой точностью.
Установка 2Б11 в кузове грузовика — это попытка придать системе мобильность и повысить скрытность. Теоретически такая машина может быстро менять позиции и вести огонь с закрытых огневых точек. Таким образом, россияне фактически создали еще один кустарный самоходный миномет, стремясь повысить гибкость артиллерии и приспособить старую технику к современному бою.
Напомним, в мае бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ продемонстрировали работу трофейной артиллерийской системы «Нона-К» по позициям российских войск. Данные системы калибра 120 мм были захвачены украинскими силами в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.