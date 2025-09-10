Повернення ядерного Tomahawk: у США працюють над крилатою ракетою морського базування SLCM-N

Центр військово-морських наземних бойових дій США і Програми стратегічних систем обрали п'ять компаній для продовження розробки нової крилатої ракети морського базування з ядерною боєголовкою — SLCM-N (Submarine-Launched Cruise Missile — Nuclear). Цю зброю планується розгорнути на багатоцільових атомних підводних човнах класу Virginia.

Це рішення може змінити баланс сил у світовій ядерній архітектурі, оскільки SLCM-N стане першим поверненням ядерних крилатих ракет на підводні човни США з часів зняття з озброєння ракет TLAM-N (Tomahawk Land Attack Missile — Nuclear) у 1990-х та їхнього остаточного виведення з експлуатації у 2013 році. Про це йдеться в матеріалі Army Recognition.

Серед головних підрядників — Leidos, Raytheon, Lockheed Martin і Northrop Grumman. Вони займуться створенням ракети та інтеграцією її в арсенал флоту. Водночас компанія Florida Turbine Technologies (Kratos) відповідатиме за рухові системи. Роботи ведуться в рамках структури S-MARTS (Strategic & Spectrum Missions Advanced Resilient Trusted Systems), покликаної прискорити впровадження нових технологій в оборонну сферу.

SLCM-N: повернення до втрачених можливостей

SLCM-N планується розгорнути на багатоцільових атомних підводних човнах класу Virginia, з можливістю запуску як з торпедних апаратів, так і з модулів Virginia Payload Modules.

Ракету створюють на основі наявних рішень, що має скоротити терміни розробки. Для неї передбачається використовувати боєголовку W80-4 потужністю від 5 до 150 кт — модифіковану версію заряду, що розробляється також для ракети LRSO ВПС США.

Орієнтовна дальність SLCM-N — 2000-2500 км, що можна порівняти з ракетами Tomahawk. Передбачається, що для наведення буде використовуватися комбінація інерціальних навігаційних систем (INS), зіставлення рельєфу місцевості (TERCOM), цифрового зіставлення місцевості (DSMAC) і оновлень GPS. Для обходу систем ПРО передбачено малопомітний профіль польоту.

Американський підводний човен класу Virginia Фото: VPK.name

Аналітики зазначили, що історія SLCM-N сягає TLAM-N — тактичної ядерної версії "Томагавка" морського базування, розгорнутої в 1980-х. Зняті з озброєння в 1990-х на тлі розпаду СРСР, ці ракети були остаточно списані у 2013 році за адміністрації Барака Обами. Проте вже у 2018 Білий дім Дональда Трампа повернувся до ідеї відродження морських ядерних крилатих ракет, назвавши її "скромним, але важливим елементом стримування". Таким чином Америка фактично повертається до концепції тактичної ядерної зброї морського базування, розміщеної на підводних човнах.

Ракета Tomahawk Land Attack Missile — Nuclear Фото: Вiкiпедiя

Сьогодні, через десятиліття, ця концепція набуває реальних обрисів. ВМС США планують досягти початкової бойової готовності до 2034 року, але суперечки в Конгресі та експертному середовищі тривають: одні вважають SLCM-N необхідним фактором стримування, інші — витратною і ризикованою ініціативою, оскільки вартість програми може сягнути 10 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що рішення американців відродити програму створення ракет сімейства SLCM-N зумовлене стратегічною конкуренцією США з Китаєм і напруженістю в Індо-Тихоокеанському регіоні.