Возвращение ядерного Tomahawk: в США работают над крылатой ракеты морского базирования SLCM-N

Центр военно-морских наземных боевых действий США и Программы стратегических систем выбрали пять компаний для продолжения разработки новой крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой — SLCM-N (Submarine-Launched Cruise Missile – Nuclear). Это оружие планируется развернуть на многоцелевых атомных подводных лодках класса Virginia.

Данное решение может изменить баланс сил в мировой ядерной архитектуре, поскольку SLCM-N станет первым возвращением ядерных крылатых ракет на подлодки США со времен снятия с вооружения ракет TLAM-N (Tomahawk Land Attack Missile – Nuclear) в 1990-х и их окончательного вывода из эксплуатации в 2013 году. Об этом говорится в материале Army Recognition.

В числе главных подрядчиков — Leidos, Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Они займутся созданием ракеты и интеграцией ее в арсенал флота. Вместе с тем компания Florida Turbine Technologies (Kratos) будет отвечать за двигательные системы. Работы ведутся в рамках структуры S-MARTS (Strategic & Spectrum Missions Advanced Resilient Trusted Systems), призванной ускорить внедрение новых технологий в оборонную сферу.

SLCM-N: возвращение к потерянным возможностям

SLCM-N планируется развернуть на многоцелевых атомных подводных лодках класса Virginia, с возможностью запуска как из торпедных аппаратов, так и из модулей Virginia Payload Modules.

Ракета создается на основе существующих решений, что должно сократить сроки разработки. Для нее предполагается использовать боеголовку W80-4 мощностью от 5 до 150 кт — модифицированную версию заряда, разрабатываемого также для ракеты LRSO ВВС США.

Ориентировочная дальность SLCM-N — 2000–2500 км, что сопоставимо с ракетами Tomahawk. Предполагается, что для наведения будет использоваться комбинация инерциальных навигационных систем (INS), сопоставления рельефа местности (TERCOM), цифрового сопоставления местности (DSMAC) и обновлений GPS. Для обхода систем ПРО предусмотрен малозаметный профиль полета.

Американская подводная лодка класса Virginia Фото: VPK.name

Аналитики отметили, что история SLCM-N уходит к TLAM-N — тактической ядерной версии "Томагавка" морского базирования, развернутой в 1980-х. Снятые с вооружения в 1990-х на фоне распада СССР, эти ракеты были окончательно списаны в 2013 году при администрации Барака Обамы. Однако уже в 2018 Белый дом Дональда Трампа вернулся к идее возрождения морских ядерных крылатых ракет, назвав ее "скромным, но важным элементом сдерживания". Таким образом Америка фактически возвращается к концепции тактического ядерного оружия морского базирования, размещенного на подводных лодках.

Ракета Tomahawk Land Attack Missile – Nuclear Фото: Википедия

Сегодня, спустя десятилетие, эта концепция обретает реальные очертания. ВМС США планируют достичь первоначальной боевой готовности к 2034 году, но споры в Конгрессе и экспертной среде продолжаются: одни считают SLCM-N необходимым фактором сдерживания, другие — затратной и рискованной инициативой, поскольку стоимость программы может достичь 10 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что решение американцев возродить программу создания ракет семейства SLCM-N обусловлено стратегической конкуренцией США с Китаем и напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.