"Пороми з гранатометами": Швеція передає Україні унікальне морське озброєння (фото)

У новому, 20-му пакеті військової допомоги від Швеції Україні передадуть не тільки додаткову партію САУ Archer, а й вельми незвичайні для сухопутної війни засоби — так звані "trossfärjor utrustade med granatkastare", що в перекладі означає "катери з тросами, оснащені гранатометами".

Про черговий пакет військової допомоги Україні йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Швеції від 11 вересня.

"Пакет підтримки 20 для України складається в основному з різних видів закупівель нових матеріальних засобів оборонної промисловості. Підтримка посилить Україну насамперед із погляду артилерійського потенціалу, морської війни та протиповітряної оборони", — ідеться в повідомленні.

В англійському варіанті це озброєння позначено як "tross boats equipped with grenade launchers". На це звернули увагу оглядачі профільного видання Defense Express. Аналітики зазначили, що офіційний англійський переклад не дає ясної картини. Однак, найімовірніше, йдеться про багатофункціональні десантні катери класу Trossbåt, які активно застосовуються шведськими ВМС.

Катери ВМС Швеції Фото: Відкриті джерела

Катери Trossbåt: що про них відомо

Ці катери призначені для перевезення десанту, техніки, боєприпасів і обладнання. Вони можуть бути озброєні великокаліберними кулеметами та автоматичними гранатометами Mk 19.

Згідно з відкритими джерелами, варіант Lätt trossbåt має довжину 24,6 метра і ширину 5,4 метра, що дає змогу розмістити на ньому трьох моряків, а також 18 повністю екіпірованих десантників. Крім того, цей плавзасіб може використовуватися як командне судно, ремонтний ресурс, медичний пункт і службова кухня, а також застосовуватися для пошуково-рятувальних робіт на морі та пожежогасіння.

Легкий катер Lätt trossbåt Фото: Відкриті джерела

Потужніший варіант передбачає встановлення модуля з автоматичним мінометом NEMO, перетворюючи катер на повноцінну вогневу одиницю.

Таке озброєння робить Trossbåt універсальною платформою — за необхідності катери можуть виконувати завдання як з висадки десанту, так і з завдавання ударів по противнику. Передача подібних засобів Україні дасть змогу посилити мобільність і вогневі можливості ЗСУ, зокрема на прибережних напрямках.

Загальна сума військової допомоги Швеції становить 836 мільйонів доларів, написав міністр оборони Швеції Пауль Йонссон у соціальній мережі X. Крім унікальних катерів, 20-й пакет включає 18 самохідних артилерійських установок Archer (загалом — 44), 155-мм снаряди та 40-мм програмовані боєприпаси, радар, 500 мотоциклів тощо.

Варто зазначити, що 10 вересня міністр оборони України Денис Шмигаль опублікував результати засідання Контактної групи "Рамштайн" з питань військової допомоги. Саме тоді стало відомо про пакети від Швеції, 14 інших країн, а також ЄС.

Нагадуємо, що Конгрес США ухвалив законопроєкт, згідно з яким Україна, ймовірно, отримає 400 мільйонів доларів військової допомоги 2026 року: кошти, що становлять половину видатків США, мають бути схвалені після тривалих переговорів.