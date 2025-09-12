"Це неприпустимо": нардеп пояснив, чому ТЦК не карають за силову мобілізацію

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які перевищують свої повноваження або допускають інші порушення, мають нести відповідальність, у тому числі кримінальну. Водночас у половині резонансних випадків факт насильства з боку людей у військовій формі не підтверджується.

Як розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко у коментарі виданню "Телеграф", головна складність полягає у розмежуванні функцій: центри комплектування виконують адміністративні завдання, а оцінку придатності до служби здійснює військово-лікарська комісія. Він зазначив, що за кожним випадком застосування сили або свавілля з боку військових він ініціює втручання правоохоронних органів, змушує їх відкривати провадження та збирати необхідні докази. При цьому Федієнко підкреслив, що багато постраждалих не подають офіційних звернень, обмежуючись скаргами у соціальних мережах, і закликав громадян звертатися до нього особисто.

"Я вважаю, що це неприпустимо і за це повинна бути кримінальна відповідальність. Вона, до речі, й так є. Питання в іншому, що люди, до яких був застосований такий фізичний вплив, на жаль, не пишуть звернення. Тож якщо можете, напишіть, що депутат Федієнко, готовий їх приймати", — розповів він виданню.

Депутат зазначив, що з тих випадків, якими він займався, приблизно половина не підтверджується. Він пояснив, що часто люди на емоціях поширюють інформацію у соціальних мережах, проте детальне розслідування виявляє інші обставини. Як приклад Федієнко навів ситуацію, коли ТЦК мобілізував людину з інвалідністю. Спочатку це сприймалося як порушення, але документи ВЛК підтвердили, що вона придатна до служби у підрозділах зв’язку, оперативного забезпечення та адміністративних відділах ТЦК та СП.

За його словами, центри комплектування виконують свої обов’язки, проте вони не визначають придатність до служби — це робить військово-лікарська комісія відповідно до наказу Міноборони №420, який регламентує її роботу. Федієнко також зазначив, що суспільство майже не обговорює цю процедуру та роль ВЛК, а центри комплектування зобов’язані мобілізувати людей, які мають відповідний документ. При цьому, за його словами, таких людей не направляють у бойові штурмові підрозділи, оскільки армія потребує значної кількості спеціалістів — зв’язківців, електриків, діловодів, бухгалтерів, економістів і юристів, тобто всіх професій, які є на цивільних підприємствах.

Раніше Фокус писав, що 11 вересня на вулиці Нарбутівській патруль військових та поліції зупинив чоловіка для перевірки документів. Він відмовився їх показати та став агресивним. Під час конфлікту чоловік розмахував пакетом із предметом, схожим на сокиру, і двічі вдарив одного з військових по голові, а іншого обпилив сльозогінним газом.

Також днями в Україні затримали оператора австрійського телеканалу ORF, який їхав на зйомки в Тернопільській області. Він перебуває у відділку кілька днів без офіційного пояснення причин затримання.