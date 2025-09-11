Вдарив працівника ТЦК сокирою: у Черкасах чоловік напав на військовослужбовців

У Черкасах під час перевірки військових документів чоловік напав на військовослужбовців, завдавши одному удари сокирою та розпиливши сльозогінний газ іншому. Згодом затриманого виявили у розшуку, також він мав при собі небезпечні предмети.

За інформацією Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 11 вересня під час оповіщення громадян на вулиці Нарбутівській спільний патруль військових та поліції зупинив чоловіка для перевірки документів. Чоловік відмовився показати документи та назватися, після чого почав вести себе агресивно.

Під час спроби з’ясувати обставини він різко розмахував пакетом, в якому знаходився предмет, схожий на сокиру, і вдарив одного з військових по голові двічі. Іншого військового чоловік атакував, розпиливши в обличчя сльозогінний газ.

"З метою перевірки військово-облікових документів зупинено особу, яка відмовилась надати будь-які документи та представлятись. В процесі спілкування громадянин почав поводити себе агресивно, на зауваження поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП не реагував. В подальшому громадянин різко почав розмахувати пакетом в якому знаходився предмет схожий на сокиру. В результаті чого один із військовослужбовців отримав 2 удари в область голови. Під час затримання вказаного громадянина, останній розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця", — йдеться в дописі.

Публікація Черкаського обласного ТЦК у Facebook Фото: Скриншот

На місце події прибули слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги. Затриманого ідентифікували — він перебував у розшуку. Крім сокири та балончика, у нього також був предмет, схожий на пістолет.

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.

Раніше Фокус писав, що трьом жінкам, які брали участь в акції протесту проти дій співробітників ТЦК у Вінниці, висунули підозри. Відомо, що тільки за однією зі статей їх можуть посадити у в'язницю на строк до восьми років.

Окрім цього, на Рівненщині жителі одного з сіл повідомили про інцидент за участю співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки: перебуваючи напідпитку, вони їздили вулицями на службовому бусі та пошкодили паркан одного з дворів. В обласному ТЦК та СП розпочали службове розслідування для з’ясування обставин події.