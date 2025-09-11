Ударил работника ТЦК топором: в Черкассах мужчина напал на военнослужащих

В Черкассах во время проверки военных документов мужчина напал на военнослужащих, нанеся одному удары топором и распылив слезоточивый газ другому. Впоследствии задержанного обнаружили в розыске, также он имел при себе опасные предметы.

По информации Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, 11 сентября во время оповещения граждан на улице Нарбутовской совместный патруль военных и полиции остановил мужчину для проверки документов. Мужчина отказался показать документы и назваться, после чего начал вести себя агрессивно.

Во время попытки выяснить обстоятельства он резко размахивал пакетом, в котором находился предмет, похожий на топор, и ударил одного из военных по голове дважды. Другого военного мужчина атаковал, распылив в лицо слезоточивый газ.

"С целью проверки военно-учетных документов остановлено лицо, которое отказалось предоставить какие-либо документы и представляться. В ходе общения гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания полицейского и военнослужащих ТЦК и СП не реагировал. В дальнейшем гражданин резко начал размахивать пакетом в котором находился предмет похожий на топор. В результате чего один из военнослужащих получил 2 удара в область головы. Во время задержания указанного гражданина, последний распылил баллончик раздражающего действия в лицо другого военнослужащего", — говорится в сообщении.

Публикация Черкасского областного ТЦК в Facebook Фото: Скриншот

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Задержанного идентифицировали — он находился в розыске. Кроме топора и баллончика, у него также был предмет, похожий на пистолет.

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований и привлечения мужчины к уголовной ответственности.

Ранее Фокус писал, что трем женщинам, которые участвовали в акции протеста против действий сотрудников ТЦК в Виннице, выдвинули подозрения. Известно, что только по одной из статей их могут посадить в тюрьму на срок до восьми лет.

Кроме этого, на Ривненщине жители одного из сел сообщили об инциденте с участием сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки: находясь навеселе, они ездили по улицам на служебном бусе и повредили забор одного из дворов. В областном ТЦК и СП начали служебное расследование для выяснения обстоятельств происшествия.