Протесты против действий работников ТЦК в Виннице: трем женщинам грозит до 8 лет тюрьмы (фото)

Женщинам, участвовавшим в акции протеста против действий сотрудников ТЦК в Виннице, предъявили подозрения. Только по одной из статей их могут посадить в тюрьму на срок до восьми лет.

Трем женщинам, участвовавшим в акции протеста против действий сотрудников ТЦК в Виннице, предъявили подозрения. Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

Инцидент произошел еще 1 августа 2025 года возле городского стадиона "Локомотив". Следствие установило, что военкомы доставили в пункт сбора мужчин, которых разыскивали за уклонение от призыва.

Женщины пытались забрать их домой, организовали группу поддержки других граждан и транслировали происходящее онлайн. Прокуроры заметили, что работникам ТЦК не удалось вовремя выполнить свои служебные обязанности.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины: подстрекательство к препятствованию, фактическое препятствование законной деятельности ВСУ в особый период и распространение информации о расположении военных.

Только последняя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Ранее подозрения по этим статьям получили еще пятеро участников акции. Следственные действия продолжаются.

Отметим, что в Виннице 1 августа люди пытались прорваться на стадион, куда привезли около сотни мужчин. Возле стадиона произошла давка и стычки. К месту событий прибыли 11 полицейских автомобилей.

Сотрудники полицейские применили против собравшихся перцовый баллончик и жестко задерживали их. Одна из присутствующих говорила, что баллончик применили против беременной женщины.

Напомним, командир разведвзвода 28-й бригады ВСУ Ротан Крымский рассказал о массовой коррупции в ТЦК. Мобилизация через рекрутинговый центр бригады обойдется в $8 тыс., а за возврат домой придется заплатить $30 тыс.