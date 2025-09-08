Протести проти дій працівників ТЦК у Вінниці: трьом жінкам загрожує до 8 років в'язниці (фото)

Жінкам, які брали участь в акції протесту проти дій співробітників ТЦК у Вінниці, висунули підозри. Тільки за однією зі статей їх можуть посадити у в'язницю на строк до восьми років.

Трьом жінкам, які брали участь в акції протесту проти дій співробітників ТЦК у Вінниці, висунули підозри. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

Інцидент стався ще 1 серпня 2025 року біля міського стадіону "Локомотив". Слідство встановило, що військкоми доставили до пункту збору чоловіків, яких розшукували за ухилення від призову.

Жінки намагалися забрати їх додому, організували групу підтримки інших громадян і транслювали те, що відбувається, онлайн. Прокурори зауважили, що працівникам ТЦК не вдалося вчасно виконати свої службові обов'язки.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України: підбурювання до перешкоджання, фактичне перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період і поширення інформації про розташування військових.

Лише остання стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Раніше підозри за цими статтями отримали ще п'ятеро учасників акції. Слідчі дії тривають.

Зазначимо, що у Вінниці 1 серпня люди намагалися прорватися на стадіон, куди привезли близько сотні чоловіків. Біля стадіону сталася тиснява і сутички. До місця подій прибули 11 поліцейських автомобілів.

Співробітники поліції застосували проти присутніх перцевий балончик і жорстко затримували їх. Одна з присутніх говорила, що балончик застосували проти вагітної жінки.

