Снесли забор старосты села: в Ровненской области работники ТЦК навеселе устроили ДТП, — СМИ (видео)

Жители одного из сел Ровненской области пожаловались, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки навеселе ездили по улицам на "бусе" и разрушили забор. В областном ТЦК и СП инициировали служебное расследование.

Инцидент с ТЦК произошел в селе Трипутня Сарненского района Ровненской области. Видео опубликовало 10 сентября издание ITV media group.

На опубликованном ролике можно увидеть разрушенный микроавтобусом забор и толпу местных жителей вокруг места ДТП.

По словам журналистов, во время аварии никто не пострадал, но селян возмутило состояние сотрудников ТЦК и СП и они были сильно напуганы инцидентом. Люди на видео говорят, что алкотестер показал 2,49 промилле алкоголя в крови одного из военных.

Инцидент с ТЦК: военные въехали в забор старосты села

По словам местных жителей, работники ТЦК разъезжали по улицам села навеселе, а около 10 утра их автомобиль врезался в забор старосты села Петра Чайковского. По его словам, он не видел самого удара, но услышал громкий звук. На военных написали заявление.

"Да, правда. Писали. Мы исковое заявление заберем. Нам сказали, что возместят все убытки, которые были нанесены. Они были в состоянии алкогольного опьянения? Да, да. Это было утром, я только услышал как уже звук, как они стукнулись. Там у соседа и у меня забор немножко. У соседа там по метров 6 забора повреждено", — рассказал староста.

ДТП в Трипутни прокомментировали в областном ТЦК

В Ровненском областном ТЦК и СП ответили на запрос журналистов, что начали служебное расследование по факту инцидента в Трипутни.

"Все убытки, причиненные гражданам, будут возмещены в ближайшее время", — сказала пресс-секретарь областного ТЦК Татьяна Камеристова.

Напомним, Волынский областной ТЦК 4 сентября рассказывал об инциденте с ТЦК в селе Боратин под Луцком, где по военкомам стреляли из пистолета.

Винницкая областная прокуратура 8 августа сообщала о протестах против действий работников ТЦК в Виннице возле городского стадиона "Локомотив". Трем участницам акции грозит до 8 лет заключения.