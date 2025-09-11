Знесли паркан старости села: на Рівненщині працівники ТЦК напідпитку спричинили ДТП, — ЗМІ (відео)

Жителі одного з сіл на Рівненщині поскаржилися, що співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки напідпитку їздили вулицями на "бусі" та зруйнували паркан. В обласному ТЦК та СП ініціювали службове розслідування.

Інцидент з ТЦК стався в селі Трипутня Сарненського району Рівненської області. Відео опублікувало 10 вересня видання ITV media group.

На опублікованому ролику можна побачити зруйнований мікроавтобусом паркан і натовп місцевих жителів навколо місця ДТП.

За словами журналістів, під час аварії ніхто не постраждав, але селян обурив стан співробітників ТЦК та СП й вони були сильно налякані інцидентом. Люди на відео кажуть, що алкотестер показав 2,49 проміле алкоголю в крові одного з військових.

Інцидент з ТЦК: військові в'їхали в паркан старости села

За словами місцевих жителів, працівники ТЦК роз'їжджали вулицями села напідпитку, а близько 10 ранку їхній автомобіль врізався в паркан старости села Петра Чайковського. За його словами, він не бачив самого удару, але почув гучний звук. На військових написали заяву.

"Так, правда. Писали. Ми позовну заяву заберемо. Нам сказали, що відшкодують всі збитки, які були завдані. Вони були в стані алкогольного сп'яніння? Так-так. Це було зранку, я тільки почув як вже звук, як вони стукнулись. Там у сусіда й у мене паркан трошки. У сусіда там по метрів 6 паркану пошкоджено", — розповів староста.

ДТП в Трипутні прокоментували в обласному ТЦК

В Рівненському обласному ТЦК та СП відповіли на запит журналістів, що почали службове розслідування за фактом інциденту в Трипутні.

"Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані найближчим часом", — сказала речниця обласного ТЦК Тетяна Камерістова.

Нагадаємо, Волинський обласний ТЦК 4 вересня розповідав про інцидент з ТЦК у селі Боратин під Луцьком, де по військкомам стріляли з пістолета.

Вінницька обласна прокуратура 8 серпня повідомляла про протести проти дій працівників ТЦК у Вінниці біля міського стадіону "Локомотив". Трьом учасницям акції загрожує до 8 років ув'язнення.