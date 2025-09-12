"Это недопустимо": нардеп объяснил, почему ТЦК не наказывают за силовую мобилизацию

Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые превышают свои полномочия или допускают другие нарушения, должны нести ответственность, в том числе уголовную. В то же время в половине резонансных случаев факт насилия со стороны людей в военной форме не подтверждается.

Как рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в комментарии изданию "Телеграф", главная сложность заключается в разграничении функций: центры комплектования выполняют административные задачи, а оценку пригодности к службе осуществляет военно-врачебная комиссия. Он отметил, что по каждому случаю применения силы или произвола со стороны военных он инициирует вмешательство правоохранительных органов, заставляет их открывать производство и собирать необходимые доказательства. При этом Федиенко подчеркнул, что многие пострадавшие не подают официальных обращений, ограничиваясь жалобами в социальных сетях, и призвал граждан обращаться к нему лично.

"Я считаю, что это недопустимо и за это должна быть уголовная ответственность. Она, кстати, и так есть. Вопрос в другом, что люди, к которым было применено такое физическое воздействие, к сожалению, не пишут обращения. Поэтому если можете, напишите, что депутат Федиенко, готов их принимать", — рассказал он изданию.

Депутат отметил, что из тех случаев, которыми он занимался, примерно половина не подтверждается. Он пояснил, что часто люди на эмоциях распространяют информацию в социальных сетях, однако детальное расследование выявляет другие обстоятельства. В качестве примера Федиенко привел ситуацию, когда ТЦК мобилизовал человека с инвалидностью. Сначала это воспринималось как нарушение, но документы ВВК подтвердили, что он пригоден к службе в подразделениях связи, оперативного обеспечения и административных отделах ТЦК и СП.

По его словам, центры комплектования выполняют свои обязанности, однако они не определяют пригодность к службе — это делает военно-врачебная комиссия в соответствии с приказом Минобороны №420, который регламентирует ее работу. Федиенко также отметил, что общество почти не обсуждает эту процедуру и роль ВВК, а центры комплектования обязаны мобилизовать людей, которые имеют соответствующий документ. При этом, по его словам, таких людей не направляют в боевые штурмовые подразделения, поскольку армия нуждается в значительном количестве специалистов — связистов, электриков, делопроизводителей, бухгалтеров, экономистов и юристов, то есть всех профессий, которые есть на гражданских предприятиях.

Ранее Фокус писал, что 11 сентября на улице Нарбутовской патруль военных и полиции остановил мужчину для проверки документов. Он отказался их показать и стал агрессивным. Во время конфликта мужчина размахивал пакетом с предметом, похожим на топор, и дважды ударил одного из военных по голове, а другого обрызгал слезоточивым газом.

Также на днях в Украине задержали оператора австрийского телеканала ORF, который ехал на съемки в Тернопольской области. Он находится в отделении несколько дней без официального объяснения причин задержания.