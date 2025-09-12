ЗСУ утримують Колодязі: спроби РФ прорватися під Лиманом не увінчалися успіхом (карта)

Інформація про захоплення російськими військами населеного пункту Колодязі на Лиманському напрямку не відповідає дійсності. Противник неодноразово намагався захопити населений пункт, але українські захисники дають гідну відсіч.

Про це 12 вересня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський у коментарі "Укрінформу".

Ще в середині серпня пресслужба Міноборони РФ повідомила про "звільнення населеного пункту Колодязі Донецької Народної Республіки". А 12 серпня російська пропаганда поширила інформацію про те, що армія РФ нібито витіснила бійців ЗСУ з їхніх позицій у цьому селі.

"На цей момент інформація про контроль населеного пункту (Колодязі — ред.) окупаційними військами не відповідає дійсності", — заявив Бєльський.

За його словами, противник продовжує наполегливі спроби обійти населений пункт з півдня, а також проводить штурмові та інфільтраційні дії зі сходу та півночі. За останню добу російські війська також намагалися просунутися в районах Греківки, Торського, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Середнього та Ставки, проте всі атаки були відбиті.

"На Лиманському напрямку противник не відмовився від своєї основної мети — захоплення або обходу Лиману з подальшим проривом і взяттям під контроль Слов'янська", — зазначив речник.

Також він додав, що з наближенням активних бойових дій більшість жителів було евакуйовано. Значну частину домогосподарств знищено ударами КАБів, артилерії та FPV-дронів.

Зазначимо, що згідно з картографічними даними аналітиків DeepState, населений пункт Колодязі Донецької області частково перебуває під контролем Збройних сил України. Більша ж частина позначена як "сіра зона". При цьому останні зміни на лінії бойового зіткнення в цьому районі було зафіксовано 28 серпня. У цей час, імовірно, противник і підійшов упритул до населеного пункту.

Лінія фронту біля населеного пункту Колодязі Фото: deepstatemap.live

Тим часом дані DeepState вказують на те, що Колодязі перебувають в оперативному оточенні, оскільки на південь від них противник просунувся в бік села Ставки і близький до виходу на дорогу, яка веде до Зарічного і Торського.

Нагадаємо, бійці 425-го ОШП ЗСУ показали кадри операції зі звільнення Зарічного на Лиманському напрямку в Донецькій області. Захисники детально розповіли, як зачистили селище від окупантів і підняли над ним український прапор.